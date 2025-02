Força-tarefa do Deracre ajuda Dnit a recuperar trecho da BR-364 após chuvas intensas em Tarauacá

Em uma cerimônia emocionante realizada no auditório do Colégio Armando Nogueira, em Rio Branco, a Federação Acreana de Kung Fu reconheceu o trabalho de professores que se destacaram na promoção e desenvolvimento do esporte no estado do Acre. Entre os homenageados, o professor Everton Farlei, representante do município de Brasileia, recebeu um certificado que o credencia a ministrar aulas de Kung Fu em todo o território acreano.

O evento, que contou com a presença de professores e mestres de diversos municípios, como Senador Guiomard, Bujari, Plácido de Castro, Rio Branco e Brasileia, celebrou a dedicação e o comprometimento desses profissionais em disseminar a arte marcial e seus valores, como disciplina, respeito e superação.

Everton Farlei, que há anos se dedica ao ensino do Kung Fu em Brasileia, foi um dos destaques da noite. Ao receber o certificado das mãos do presidente da Federação Acreana de Kung Fu, Adgeferson Diniz, Farlei expressou gratidão aos mestres que o inspiraram e ao apoio recebido do Gerente de Esportes de Brasileia, Clebson Venâncio, e do prefeito Carlinhos do Pelado.

“Este momento é muito especial para mim. Receber esse reconhecimento é a prova de que o esporte transforma vidas e une pessoas. Agradeço a todos os meus mestres, que me ensinaram não apenas técnicas de luta, mas também valores que carrego para a vida. E agradeço ao município de Brasileia, que sempre apoiou meu trabalho e acredita no poder do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento”, declarou Farlei.

Adgeferson Diniz, presidente da Federação Acreana de Kung Fu, destacou a importância da formação dos professores e o papel deles na disseminação do esporte. “A formação de vocês é um marco importante nesse novo ciclo, que traz mais responsabilidades com os futuros alunos e com o repasse do conhecimento. A jornada de cada um é inspiradora e cheia de desafios, e estou muito grato por poder acompanhar e fazer parte dessa evolução. Obrigado pela confiança e dedicação de todos! Que venham muitos sucessos e vitórias!”, afirmou Diniz.

O Kung Fu, além de uma arte marcial, é reconhecido como uma prática que promove saúde física e mental, disciplina e autoconfiança. Em Brasileia, o trabalho do professor Everton Farlei tem sido fundamental para levar esses benefícios a crianças, jovens e adultos, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e saudáveis.

O apoio da gestão municipal, por meio da Gerência de Esportes, tem sido essencial para o sucesso das atividades. Clebson Venâncio, gerente de Esportes de Brasileia, ressaltou a importância do esporte para a comunidade. “O trabalho do professor Everton é um exemplo de dedicação e amor ao que faz. Estamos orgulhosos de tê-lo representando nosso município e contribuindo para o crescimento do esporte no Acre”, disse Venâncio.

A cerimônia de entrega dos certificados marcou o início de um novo ciclo para o Kung Fu no estado. Com professores capacitados e comprometidos, a expectativa é que a arte marcial ganhe ainda mais espaço e reconhecimento, atraindo novos praticantes e fortalecendo a cultura esportiva no Acre.

Para Everton Farlei, o reconhecimento é um incentivo para continuar seu trabalho com ainda mais dedicação. “Este certificado não é só meu, é de todos que acreditam no esporte como ferramenta de transformação. Vamos seguir em frente, levando o Kung Fu a mais pessoas e contribuindo para um futuro melhor”, concluiu o professor.

A noite de homenagens encerrou-se com um clima de celebração e motivação, deixando claro que o Kung Fu no Acre está em boas mãos e tem um futuro promissor pela frente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários