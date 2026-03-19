Força-tarefa do Acre transporta dois fígados de Rondônia em operação inédita com aeronave do Corpo de Bombeiros

Ação integrada entre Ciopaer, Bombeiros e Sejusp garantiu agilidade no transporte de órgãos para transplantes em Rio Branco

Na última quarta-feira (18), uma força-tarefa envolvendo órgãos de segurança do Acre possibilitou o envio rápido de dois fígados captados em Cacoal, Rondônia, até Rio Branco. A iniciativa, conduzida pelo governo estadual, também entrou para a história ao registrar a primeira participação da aeronave Caravan, do Corpo de Bombeiros, em uma operação aérea voltada ao transporte de órgãos para transplante .

Para otimizar o tempo, considerado decisivo nesse tipo de procedimento, duas aeronaves foram empregadas de forma estratégica. O primeiro órgão, que já havia sido retirado, seguiu em um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), garantindo chegada imediata para o início da cirurgia. Paralelamente, o avião Caravan realizou o transporte da equipe médica junto ao segundo fígado .

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) destacou que missões dessa natureza exigem respostas rápidas e coordenadas, já que o intervalo viável entre a captação e o transplante é bastante reduzido. Por isso, toda a logística é organizada em tempo real, com acionamento imediato dos recursos disponíveis.

A operação contou com atuação integrada entre Corpo de Bombeiros, Ciopaer e Sejusp, fator apontado como decisivo para a eficiência do transporte. A união das equipes contribuiu para encurtar o tempo de deslocamento e ampliar as possibilidades de sucesso nos transplantes .

Avanço para a saúde

Segundo os envolvidos, a inclusão da aeronave dos Bombeiros nesse tipo de missão representa um avanço significativo na estrutura de apoio à saúde no estado, permitindo respostas mais rápidas e eficientes em situações que demandam urgência.

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