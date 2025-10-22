Geral
Foragido tenta escapar da polícia de bicicleta, mas acaba preso em Rio Branco
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu na manhã desta quarta-feira, 22, um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco (TJAC) em desfavor de L.W.W. da S.
A ação foi resultado de um trabalho de vigilância e inteligência policial, que permitiu localizar o foragido no bairro onde ele se encontrava escondido. Durante as diligências, a equipe identificou o indivíduo transitando pela Rua 15 de Novembro, no Nova Esperança, conduzindo uma bicicleta. Ao receber a ordem de parada, o foragido desobedeceu e tentou fugir, iniciando uma perseguição pelas vias da região.
Os policiais realizaram acompanhamento tático e conseguiram efetuar a abordagem cerca de 200 metros à frente. Segundo a equipe, o homem ainda resistiu à prisão, sendo necessário o uso proporcional da força para contê-lo.
Após ser dominado, L.W.W. da S. foi conduzido à sede da Divisão Especializada em Investigação Criminal (DEIC), onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência. Em seguida, o preso foi escoltado até a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foi entregue às autoridades competentes, com a integridade física preservada.
Mãe e filha ficam feridas em grave acidente na Rua Minas Gerais, em Rio Branco
Um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (21) deixou mãe e filha feridas na Rua Minas Gerais, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Antonieta Freitas da Silva, de 59 anos, e Jamile Cristine de Souza, de 34 anos.
De acordo com informações colhidas no local, as duas seguiam em uma motocicleta Honda Pop 100, no sentido Centro-bairro, quando foram atingidas por um Fiat Argo branco, de placa QRA-4G85, que saía de um posto de combustíveis e realizava uma conversão na via, no final do dia desta terça-feira, 21.
Com o impacto da colisão, mãe e filha foram arremessadas ao solo, sofrendo fraturas e múltiplas escoriações pelo corpo.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias ao local. Antonieta apresentou fratura fechada no joelho direito e várias escoriações, sendo atendida pela equipe da ambulância 07. Já Jamile teve suspeita de fratura no pé e recebeu atendimento da ambulância 05.
As duas foram protocoladas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanecem sob cuidados médicos.
A condutora do Fiat Argo permaneceu no local e prestou assistência às vítimas, aguardando a chegada do Batalhão de Trânsito, que realizou o registro da ocorrência e iniciou os procedimentos de apuração das causas do acidente.
Obras na Cidade do Povo serão investigadas pelo MP por possíveis irregularidades
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) converteu um procedimento preparatório em inquérito civil para aprofundar as investigações sobre possíveis irregularidades na execução de obras do conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. A decisão foi tomada pelo promotor de Justiça Luis Henrique Corrêa Rolim e publicada nesta segunda-feira, 20.
De acordo com o despacho, o procedimento foi instaurado há mais de 180 dias para apurar falhas na execução do empreendimento pelo Estado do Acre, mas, apesar dos esforços para resolver a situação, os problemas persistem e demandam novas diligências.
A conversão tem como base o §6º do artigo 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o artigo 25, §3º, inciso III, da Resolução nº 28/2012 do Colégio de Procuradores de Justiça do MPAC.
Com a abertura do inquérito, o Ministério Público determinou que sejam oficiadas as empresas construtoras contratadas pelo Estado e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), requisitando informações detalhadas sobre a execução do projeto habitacional e eventuais falhas técnicas ou ambientais.
Adolescente de 15 anos é apreendido pela PM por tráfico de cocaína em Cruzeiro do Sul
Jovem foi flagrado com oito porções da droga e R$ 260 em espécie no Conjunto Cumaru
A Polícia Militar apreendeu, na noite de terça-feira (21), um adolescente de 15 anos acusado de envolvimento com o tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul. A ação ocorreu no Conjunto Cumaru, região conhecida por ser ponto de comércio de entorpecentes e área de atuação de facções criminosas.
De acordo com a PM, durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o jovem, identificado pelas iniciais E.C., em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado.
Na revista pessoal, os militares encontraram um frasco contendo oito porções de cocaína e a quantia de R$ 260 em dinheiro. O adolescente confessou que vendia cada porção por R$ 20.
Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de apreensão pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
