Foragido tenta escapar da polícia de bicicleta, mas acaba preso em Rio Branco

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu na manhã desta quarta-feira, 22, um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco (TJAC) em desfavor de L.W.W. da S.

A ação foi resultado de um trabalho de vigilância e inteligência policial, que permitiu localizar o foragido no bairro onde ele se encontrava escondido. Durante as diligências, a equipe identificou o indivíduo transitando pela Rua 15 de Novembro, no Nova Esperança, conduzindo uma bicicleta. Ao receber a ordem de parada, o foragido desobedeceu e tentou fugir, iniciando uma perseguição pelas vias da região.

Os policiais realizaram acompanhamento tático e conseguiram efetuar a abordagem cerca de 200 metros à frente. Segundo a equipe, o homem ainda resistiu à prisão, sendo necessário o uso proporcional da força para contê-lo.

Após ser dominado, L.W.W. da S. foi conduzido à sede da Divisão Especializada em Investigação Criminal (DEIC), onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência. Em seguida, o preso foi escoltado até a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foi entregue às autoridades competentes, com a integridade física preservada.

