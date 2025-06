Foragido por tráfico é preso durante investigação de arrombamentos em Marechal Thaumaturgo

Dupla sertaneja retorna ao Acre após quase duas décadas; show será gratuito e marcará a quinta apresentação dos irmãos no estado

A consagrada dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano está oficialmente confirmada como uma das atrações da Expoacre 2025, a maior feira de agronegócio e entretenimento do estado. A informação foi obtida com exclusividade pela reportagem do ac24horas, após o governador Gladson Cameli anunciar inicialmente apenas o nome de Zezé Di Camargo durante coletiva de imprensa.

A notícia gerou grande repercussão nas redes sociais, com fãs especulando se a apresentação seria em carreira solo, com o projeto “Rústico”, ou com a participação de Luciano. Fontes ligadas ao Palácio Rio Branco esclareceram que o show contará com a presença da dupla completa, famosa nacionalmente desde o sucesso do filme Dois Filhos de Francisco.

Embora a data oficial do show ainda não tenha sido definida, a apresentação deverá ser gratuita ao público, conforme apurado junto a fontes da gestão estadual.

Esta será a quinta vez que Zezé Di Camargo & Luciano se apresentam no Acre. A última visita dos irmãos ao estado ocorreu em 2006, durante a inauguração da Arena da Floresta, em Rio Branco.

A dupla é composta por Mirosmar José de Camargo (Zezé Di Camargo) e Welson David de Camargo (Luciano Camargo), que alcançaram o estrelato em 1991 com o hit “É o Amor”. No repertório de sucessos também estão faixas como Antes de Voltar pra Casa, Pare, Sufocado, Flores em Vida e Amor Selvagem. Ao longo da carreira, os irmãos venderam entre 20 e 40 milhões de discos.

