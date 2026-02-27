Conecte-se conosco

Foragido por estupro de vulnerável contra duas crianças é preso pela Polícia Civil

17 minutos atrás

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu nesta sexta-feira, 27, o foragido da Justiça identificado pelas iniciais J.B.S. O homem estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra duas sobrinhas, de 9 e 12 anos de idade. As investigações foram conduzidas pela equipe de oficiais de polícia da Delegacia de Acrelândia.

Foragido por estupro de vulnerável, cometido contra duas crianças, é preso pela Polícia Civil do Acre. Foto: cedida

De acordo com as investigações, os crimes teriam sido cometidos no ano de 2025, no município de Acrelândia. Após a expedição do mandado judicial, o suspeito passou à condição de foragido.

As diligências realizadas pela equipe policial levaram à localização do acusado na Fundação Hospitalar do Acre, em Rio Branco, onde ele foi capturado e recebeu voz de prisão.

“A prisão é resultado do trabalho contínuo de investigação e monitoramento realizado pela delegacia local, que atuou para garantir o cumprimento da ordem judicial e a responsabilização do investigado”, declarou a delegada Jade Dene.

Foragido por estupro de vulnerável, cometido contra duas crianças, é preso pela Polícia Civil do Acre. Foto: cedida

O homem foi conduzido à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob os cuidados das autoridades competentes.

Polícia Civil reforça investigações em Plácido de Castro com entrega de drone

38 segundos atrás

27 de fevereiro de 2026

Nesta sexta-feira, 27, a Polícia Civil do Acre realizou a entrega de um drone à equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, reforçando a estrutura de trabalho da unidade no interior do estado. O equipamento foi entregue pelo delegado-geral, José Henrique Maciel, que destacou a importância do investimento em tecnologia para fortalecer as ações de investigação e combate à criminalidade no município.

Novo drone vai reforçar diligências e operações da Polícia Civil em Plácido de Castro. Foto: Emerson Lima/PCAC

Durante a entrega, o delegado-geral ressaltou que a modernização das delegacias é uma das prioridades da atual gestão. “Estamos investindo continuamente em tecnologia e equipamentos que ampliem a capacidade operacional dos nossos policiais. Esse drone será uma ferramenta estratégica para apoiar diligências, levantamentos em áreas de difícil acesso e operações que exijam maior precisão nas ações”, afirmou José Henrique Maciel.

O delegado titular de Plácido de Castro, Leandro Lucas Barreto, agradeceu o reforço e destacou o impacto positivo do equipamento na rotina da unidade. “O drone vai contribuir significativamente com o nosso trabalho investigativo, especialmente em áreas rurais e locais de mata, comuns na nossa região. É um recurso que proporciona mais segurança às equipes e mais eficiência nas apurações”, pontuou.

A iniciativa integra o conjunto de investimentos que vêm sendo realizados pela Polícia Civil para fortalecer as delegacias do interior, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores e ampliando a capacidade de resposta às demandas da população. A expectativa é que o novo equipamento passe a ser utilizado imediatamente nas operações e diligências conduzidas pela equipe de Plácido de Castro.

Acre entra em decreto federal de emergência ambiental por risco de incêndios em 2026

1 hora atrás

27 de fevereiro de 2026

Medida assinada por Marina Silva abrange Vale do Acre e Vale do Juruá entre maio e dezembro

O estado do Acre foi incluído em decreto federal que declara situação de emergência ambiental em razão do risco de incêndios florestais ao longo de 2026. A medida consta na Portaria GM/MMA nº 1.623, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (27), pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

De acordo com o documento, o estado de emergência ambiental no Acre abrange as mesorregiões do Vale do Acre e do Vale do Juruá, no período de maio a dezembro de 2026 — intervalo que coincide com os meses de estiagem mais intensa na região.

A portaria é assinada pela ministra Marina Silva e tem como objetivo reforçar ações preventivas e de combate aos incêndios florestais, diante do aumento do risco durante a estação seca.

No Acre, o período estabelecido cobre praticamente toda a temporada de seca, quando há redução significativa das chuvas, aumento das temperaturas e queda na umidade relativa do ar. Esses fatores favorecem a propagação do fogo, especialmente em áreas de floresta e pastagem.

Com a declaração de emergência ambiental, o governo federal pode intensificar medidas como contratação temporária de brigadistas, mobilização de equipes de fiscalização, reforço em operações de prevenção e ampliação da estrutura de monitoramento.

Embora a portaria contemple diversos estados brasileiros e diferentes períodos ao longo de 2026 e início de 2027, no caso do Acre a emergência é válida especificamente para todo o território das duas mesorregiões que compõem o estado.

