Uma ação conjunta entre equipes das Polícias Militares do Acre (PMAC) e de Minas Gerais (PMMG) resultou na prisão, em território acreano, de um foragido que figurava na lista de procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e também da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). A ação ocorreu neste sábado, 20, em Rio Branco.

O homem, capturado por policiais militares do 2º Batalhão da PMAC, trata-se de um ex-empresário de 67 anos, condenado pelo homicídio de um empresário, executado em agosto de 2007, em Boa Vista, Estado de Roraima, crime que teve grande repercussão, à época.

Considerado um dos homens mais procurados do país, o detido utilizava identidade falsa e constava na relação de procurados do Projeto Captura, sistema nacional que reúne informações de criminosos de alta periculosidade e facilita o compartilhamento de dados entre forças de segurança de todo o país.

A cooperação entre as duas instituições militares estaduais permitiu a troca rápida de dados estratégicos e possibilitou a localização do foragido no Acre. A partir das informações repassadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, equipes da PMAC iniciaram o monitoramento, que culminou na abordagem e prisão do foragido.

A captura reforça a importância da integração entre os órgãos de segurança pública e demonstra a eficácia do fluxo de informações interestaduais no combate ao crime organizado. Posteriormente, o preso deverá ser transferido para Roraima.