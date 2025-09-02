Geral
Foragido há mais de dois meses, terceiro preso de fuga em junho é recapturado em Rio Branco
Carlos Vitor foi capturado pela PM ao tentar pular um muro no bairro Ilson Ribeiro. Após atendimento médico, ele passará por audiência antes de ser reintegrado ao sistema prisional
Carlos Vitor de Castro Cardozo, de 23 anos, foragido do Complexo Penitenciário de Rio Branco desde 19 de junho, foi recapturado na noite desta segunda-feira (1º) durante uma ação do 1º Batalhão da Polícia Militar no bairro Ilson Ribeiro.
Ele é o terceiro detento capturado da primeira grande fuga do ano, quando nove presos escaparam do pavilhão P da Divisão de Estabelecimento Penal de Recolhimento Provisório (DEPRP). Antes dele, Arthur Carvalho Gomes, 28, e Natanael do Nascimento Salgueiro, 25, foram recapturados em julho.
De acordo com a PM, ao avistar a viatura, Carlos Vitor, que estava em frente a uma residência, correu para dentro do imóvel e tentou escapar pelos fundos. Os policiais o alcançaram no momento em que ele tentava pular um muro. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, que confirmou sua situação de foragido, o homem confessou a fuga.
O preso foi conduzido ao Pronto-Socorro para tratar um ferimento no pé e, após o atendimento, foi levado para a delegacia da Polícia Civil. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) informou que ele ainda não retornou ao presídio e precisará passar por etapas obrigatórias, como uma audiência de apresentação, antes de ser reintegrado ao sistema.
Seguem foragidos da 1ª fuga
- Davi Castro de Souza – 1ª fuga
- Francisco Guimarães Santana – 1ª fuga
- Geovane Costa Almeida – 1ª fuga
- Isaquiel Martins de Souza – 1ª fuga
- Johnatan Silva Magalhães – 1ª fuga
- Ozeias Paulo Germana Ferreira – 1ª fuga
Quinze presos fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco no período de 30 dias este ano. A primeira fuga em massa no Complexo Penitenciário de Rio Branco ocorreu em 19 de junho de 2025, quando nove detentos conseguiram escapar. Em 19 de julho, uma segunda fuga foi registrada no mesmo presídio, com mais seis detentos conseguindo escapar.
O Complexo Penitenciário de Rio Branco é o maior do estado e tem cerca de 3,2 mil presos homens, segundo o Iapen. O sistema carcerário estadual conta com os presídios Feminino, Unidade de Regime Fechado (URF), além da Unidade de Recolhimento Provisório (URP) e presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves.
Comentários
Geral
Polícia Militar apreende arma de fogo após ameaça em Rio Branco
A Polícia Militar do Acre, por meio do 3º Batalhão (3º BPM), apreendeu uma arma de fogo e conduziu um homem à delegacia na manhã desta segunda-feira, 1º, em Rio Branco, após ocorrência de ameaça.
A guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para verificar uma denúncia de desavença em uma residência. No local, testemunhas relataram que um homem havia sacado uma arma de fogo e ameaçado outro indivíduo. Durante a ação, houve luta corporal, momento em que o armamento caiu ao solo e foi retirado do local por terceiros.
Com base nas informações colhidas, os militares realizaram diligências e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades de sua residência. Questionado, ele indicou onde havia escondido o armamento, que foi localizado juntamente com munições.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial especializada para os procedimentos cabíveis. A ação garantiu a apreensão da arma e a preservação da integridade das pessoas envolvidas.
Comentários
Geral
Condenado por crimes sexuais contra enteada é preso no Acre
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), prendeu na segunda-feira, 1º, M.D.S., de 60 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi sentenciado a 33 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
De acordo com as investigações, os abusos ocorreram ao longo de quatro anos, quando a vítima, enteada do condenado, tinha entre 9 e 13 anos. O autor aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a criança para tocar suas partes íntimas e observá-la enquanto tomava banho.
Quando percebeu que estava sendo vítima de abusos sexuais, a menina relatou os fatos à mãe, que imediatamente procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Após a apuração e conclusão do inquérito, o autor foi denunciado e condenado pela Justiça.
O mandado de prisão foi cumprido pelos investigadores da DECAV no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Após a captura, M.D.S. foi conduzido à delegacia e encontra-se à disposição da Justiça.
A delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, destacou a importância da atuação da Polícia Civil na proteção de crianças e adolescentes. “A PCAC mantém uma atuação firme e incansável contra crimes de abuso sexual. Nosso trabalho é dar uma resposta rápida à sociedade e garantir que os autores desses atos bárbaros sejam responsabilizados. É fundamental que as vítimas e seus familiares denunciem para que possamos agir com eficiência e proteger quem mais precisa”, afirmou.
A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate a crimes sexuais e orienta a população a denunciar qualquer suspeita de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e sigilosa, pelo número 181, 190 ou pelo Disque 100.
Comentários
Geral
Mulher é ferida a golpes de faca pela ex-companheira em Rio Branco
Vítima de 40 anos foi socorrida pelo Samu em estado estável; apesar da agressão, pediu a liberação da autora
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado na manhã desta terça-feira (2) para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.
A vítima, identificada como Dieyne do Araujo Nascimento, de 40 anos, foi encontrada em via pública com ferimentos no braço, perna e mão direita. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizada, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro da capital em estado de saúde estável.
Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a agressora é a ex-companheira de Dieyne, que não teria aceitado o fim do relacionamento. Durante uma discussão, ela desferiu três golpes de faca contra a vítima.
Apesar da violência sofrida, Dieyne pediu que a ex-companheira fosse liberada e afirmou que não pretende registrar queixa formal. Ela informou que solicitará apenas uma medida protetiva na delegacia.
A Polícia Militar atendeu ao pedido e liberou a autora no local. O caso deve ser acompanhado pela autoridade policial competente.
Você precisa fazer login para comentar.