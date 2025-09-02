Foragido há mais de dois meses, terceiro preso de fuga em junho é recapturado em Rio Branco

Carlos Vitor foi capturado pela PM ao tentar pular um muro no bairro Ilson Ribeiro. Após atendimento médico, ele passará por audiência antes de ser reintegrado ao sistema prisional

Carlos Vitor de Castro Cardozo, de 23 anos, foragido do Complexo Penitenciário de Rio Branco desde 19 de junho, foi recapturado na noite desta segunda-feira (1º) durante uma ação do 1º Batalhão da Polícia Militar no bairro Ilson Ribeiro.

Ele é o terceiro detento capturado da primeira grande fuga do ano, quando nove presos escaparam do pavilhão P da Divisão de Estabelecimento Penal de Recolhimento Provisório (DEPRP). Antes dele, Arthur Carvalho Gomes, 28, e Natanael do Nascimento Salgueiro, 25, foram recapturados em julho.

De acordo com a PM, ao avistar a viatura, Carlos Vitor, que estava em frente a uma residência, correu para dentro do imóvel e tentou escapar pelos fundos. Os policiais o alcançaram no momento em que ele tentava pular um muro. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, que confirmou sua situação de foragido, o homem confessou a fuga.

O preso foi conduzido ao Pronto-Socorro para tratar um ferimento no pé e, após o atendimento, foi levado para a delegacia da Polícia Civil. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) informou que ele ainda não retornou ao presídio e precisará passar por etapas obrigatórias, como uma audiência de apresentação, antes de ser reintegrado ao sistema.

Seguem foragidos da 1ª fuga

Davi Castro de Souza – 1ª fuga

Francisco Guimarães Santana – 1ª fuga

Geovane Costa Almeida – 1ª fuga

Isaquiel Martins de Souza – 1ª fuga

Johnatan Silva Magalhães – 1ª fuga

Ozeias Paulo Germana Ferreira – 1ª fuga

Quinze presos fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco no período de 30 dias este ano. A primeira fuga em massa no Complexo Penitenciário de Rio Branco ocorreu em 19 de junho de 2025, quando nove detentos conseguiram escapar. Em 19 de julho, uma segunda fuga foi registrada no mesmo presídio, com mais seis detentos conseguindo escapar.

O Complexo Penitenciário de Rio Branco é o maior do estado e tem cerca de 3,2 mil presos homens, segundo o Iapen. O sistema carcerário estadual conta com os presídios Feminino, Unidade de Regime Fechado (URF), além da Unidade de Recolhimento Provisório (URP) e presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves.

