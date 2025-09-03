Foragido é preso enquanto trabalhava em brinquedo inflável na Expofeira do Amapá

Homem de 27 anos tinha mandado de prisão por roubo e foi localizado por sistema de videomonitoramento

O que parecia apenas mais uma noite de diversão na 54ª Expofeira do Amapá terminou em perseguição e prisão. Wallas Conceição Santos, de 27 anos, foragido da Justiça com mandado de prisão por roubo, foi capturado em circunstâncias inusitadas: ele trabalhava tomando conta de um brinquedo inflável instalado em uma carretinha, com túnel e piscina de bolinhas.

A detenção foi possível graças ao trabalho integrado das forças de segurança. A Central de Monitoramento da Secretaria de Segurança Pública identificou o foragido no meio da multidão e acionou equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar e do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Com apoio da Divisão de Inteligência (DI), os movimentos de Wallas foram acompanhados até o momento do cerco. A prisão ocorreu sem maiores incidentes.

