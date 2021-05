Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais militares do município de Plácido de Castro prenderam na tarde deste sábado, 1, um homem de 22 anos, foragido do sistema prisional do Acre. Ele estava na companhia de um comparsa de 27 anos, com uma arma de fogo.

Os militares realizavam patrulhamento na rodovia AC-475, quando avistaram os dois suspeitos em uma motocicleta. A dupla, ao visualizar a viatura, abandonou o veículo e uma mochila contendo uma espingarda calibre .28 e cinco cartuchos intactos e adentraram em um matagal as margens da rodovia. Todavia, os militares conseguiram prendê-los.

Na delegacia do município, ficou constatado que um dos indivíduos era foragido do sistema prisional do estado. Agora, ele está a disposição da justiça novamente para cumprir a pena anterior e responder por mais um crime, o porte ilegal de arma de fogo.

