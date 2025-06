Foragido do Acre por agressão à esposa é preso em Manaus pela Delegacia da Mulher

“Estamos unidos para encontrar uma solução definitiva para a reconstrução da BR-364″, disse o governador do Acre, Galdson Camelí, no evento que marcou a saída da caravana BR-364 Pede Socorro, na manhã desta quinta-feira, 5, em Rio Branco.

Promovida pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a iniciativa tem objetivo de chamar atenção das autoridades do governo federal para a urgente necessidade de reestruturação da principal rodovia do estado.

A caravana conta com a comitiva de vários deputados estaduais, federais e prefeitos, além de alguns veículos de imprensa, que vão percorrer a estrada de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, com trechos de trafegabilidade bastante crítica, o que contribui para que o percurso de 635 km demore até 12 horas para ser percorrido.

Segundo Gladson, não se trata de um evento político, mas de uma ação de união para atender as necessidades da população. “Queremos aqui achar soluções, e eu me coloco à disposição, como governador, para que possamos resolver essa situação. Não adianta falar em desenvolvimento, se não houver uma BR-364 de qualidade, reconstruída, e dar o direito de ir e vir com segurança”, ressaltou.

A vice-governadora Mailza Assis também participou do evento e falou com preocupação sobre a temática. “Sabemos que quem pode dar condição para uma reconstrução da BR-364 é o governo federal, por isso, estamos juntando as nossas bancadas, a nossa população, nossos prefeitos, e pedindo esse socorro à estrada”, destacou.

Para o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, a pauta é urgente para o Acre. “Vamos ver de perto a dificuldade das pessoas, a situação da estrada, elaborar um documento e encaminhar a Brasília, para pedir socorro para a manutenção dessa estrada”, disse.

Há anos, a população do Acre sofre com as péssimas condições de trafegabilidade da BR-364, especialmente no período do inverno amazônico. Principal via entre a capital Rio Branco e o interior do estado, especialmente até Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade acreana, a rodovia é fundamental para a economia e a integração social do estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários