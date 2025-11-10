Foragido do Acre morre após troca de tiros com a PM em São Paulo

O acreano Jhon Pablo Rocha de Nóbrega, de 28 anos, morreu após ser baleado durante uma perseguição policial na cidade de São Paulo (SP). O foragido chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Universitário, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Militar, o ex-detento tentou fugir de uma abordagem na Vila Cubatão, área que faz parte da comunidade de Paraisópolis, e acabou atingido por disparos.

Natural do Acre, Jhon Pablo havia sido denunciado pelo assassinato de Daiane Brito da Silva, crime ocorrido em 28 de março de 2019, na Rua Floriano Peixoto, região central de Rio Branco. Na mesma ação, outra jovem foi baleada, mas sobreviveu ao ataque.

Em março deste ano, o acusado foi julgado à revelia — já que não compareceu à sessão — e absolvido das acusações de homicídio e tentativa de homicídio. No entanto, acabou condenado a 4 anos e 1 mês de prisão por integração em organização criminosa.

Com a decretação da prisão, Jhon Pablo passou à condição de foragido até ser localizado pela PM paulista na última ação que resultou em sua morte.