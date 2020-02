Flagrado se divertindo pulando o carnaval na sexta-feira (21), na Avenida Pinheiro Machado, no Centro de Porto Velho, o foragido da Justiça do Acre, Gleidison P. S., 28 anos, acabou indo parar na cadeia.

Policiais militares disseram que trabalhavam na segurança de um bloco carnavalesco ‘Banda do Vai Quem Quer’, quando viram Gleidison todo alegre se divertindo pulando e dançando.

Quando ele viu os policiais militares ficou muito nervoso e parou de pular o carnaval. Isso gerou desconfiança dos militares que decidiram de imediato abordá-lo.

Durante pesquisa nominal foi constatado que Gleidison estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Acre com validade até 2025, sem especificação do tipo de crime. Sendo assim, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Bloco carnavalesco tradicional na capital, onde Gleidison de 28 anos foi preso, movimentar as ruas do centro de Porto Velho. Festa começar sempre na praça das Três Caixas d’água.

Completando 40 anos de tradição, a Banda do Vai Quem Quer desfila neste sábado (22) pelas ruas da região central de Porto Velho. O bloco carnavalesco que costuma arrastar dezenas de milhares de foliões vai começar a festa a partir das 14h na praça das Três Caixas d’água.

Segundo a organização do bloco, em comemoração ao 40º aniversário, um bolo de 400 quilos e 40 metros será servido na praça. Por volta das 15h, um casamento deve ser realizado em cima do trio.

Por volta das 16h, seis trios elétricos saem da praça e seguem pelas Avenidas Carlos Gomes, Joaquim Nabuco, Sete de Setembro até a praça Marechal Rondon. Ao todo, serão cerca de 2,5 quilômetros de percurso.