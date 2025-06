Foragido de alta periculosidade é recapturado em área de risco por policiais da DCORE em Rio Branco

Nesta terça-feira (24), Brasileia viveu um momento histórico e proporcionando um dos espaços mais democráticos com a realização da 3ª Conferência Regional do Alto Acre (Brasiléia, Xapuri, Assis Brasil e Epitaciolândia).

A Conferência teve como objetivo principal promover o diálogo e o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres da Regional do Alto Acre, por meio da escuta qualificada, da participação democrática e da construção coletiva de propostas que reflitam a realidade dos municípios envolvidos.

Para Edilânia Braga, gerente do Organismo de Políticas para as Mulheres (OPM), os os objetivos foram alcançados. “Estamos muito felizes pela realização da nossa conferência, o que visamos é a promoção da equidade de gênero, à garantia de direitos e ao enfrentamento das desigualdades sociais e estruturais que afetam as mulheres na região”, destacou.

Após as explanações no dispositivo de honra, vários temas foram colocados nas mesas de debates com variados eixos temáticos.

Eixo 1 : Autonomia economia e igualdade do mundo do trabalho

Eixo 2: enfrentamento a todos os tipos de violência contra as mulheres

Eixo 3: saúde, integral das Mulheres e direitos sexuais e produtivos

Eixo 4: participação política e fortalecimento institucional

Eixo 5: Desenvolvimento sustentável e direito a terra e moradia.

Eixo 6: diversidade e inclusão: combate às discriminações considerando as interseccionalidades.

Com as discussões foram aprovadas pela plenária, 06 propostas macros para serem defendidas na 5° conferência Estadual que será realizada no mês de agosto.

A conferência municipal será representada por uma delegação de 05 mulheres com representantes da sociedade civil, poder municipal e estadual.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários