Foragido da Justiça é preso na Transacreana após tentativa de fuga frustrada

As aulas de redação, preparatórias para o ENEM 2025, ofertadas pela Escola do Legislativo dentro do projeto “Redação Nota Mil”, serão mantidas até a semana da prova nacional, afirmou nesta segunda feira,19,o presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, no encerramento de mais uma etapa do projeto em Rio Branco.

Nicolau esteve no Instituto de Educação Lourenço Filho( IELF), em Rio Branco, para participar da entrega dos certificados à 100 alunos que participaram da oficina.

“Vamos manter essas aulas até a semana que vai anteceder a prova, prevista para o mês de novembro. Não somos do setor da educação, mas na condição de um poder constituído, podemos contribuir para a qualificação dos nossos estudantes e ofertar um treinamento que certamente vai ajudar a todos que irão realizar a prova. Fico muito feliz em ver essa participação maciça e saber que daqui vai sair um médico, um advogado, enfim, um grande profissional “, comentou.

Nicolau foi recepcionado pelo diretor Josenilson Costa que agradeceu a inclusão da escola no projeto e parabenizou a ALEAC pela iniciativa.

“Eu estava ansioso para que esse projeto chegasse até nossos estudantes, e veio mais rápido do que a gente prévia, ainda bem. Agradeço a toda equipe da escola do legislativo e ao deputado Nicolau pela sensibilidade de trazer para a escola pública um reforço pedagógico tão importante para esses jovens “, disse o diretor.

A aluna Sara da Silva Alencar obteve a maior nota entre os estudantes do IELF nesta etapa do projeto e falou que o treinamento foi essencial para melhorar seu desempenho na redação.

“Eu nem esperava ser a melhor nota, mas vi que me ajudou muito. Estou mais motivada agora e vou me dedicar para conseguir uma vaga na faculdade pública. Obrigada de coração a vocês por nos proporcionarem esses momentos”, disse a jovem estudante.

