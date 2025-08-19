Foragido da Justiça é baleado em confronto com a Polícia Civil no interior do Acre

Homem tentou fugir durante operação em Rodrigues Alves, houve perseguição e troca de tiros; ele foi socorrido e levado ao Hospital do Juruá.

Um foragido da Justiça foi baleado na manhã desta terça-feira, 19, durante uma ação da Polícia Civil no município de Rodrigues Alves, interior do Acre. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada.

De acordo com informações de testemunhas, os agentes cumpriam uma operação para capturar o homem, que tinha mandado de prisão em aberto e vinha fugindo das autoridades. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou escapar e houve perseguição, que terminou em troca de tiros.

Imagens registradas no local mostram o momento em que o suspeito foi imobilizado por dois policiais logo após o confronto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e levou o homem ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O estado de saúde dele não foi informado.

Até o momento, nem a Polícia Civil nem a Polícia Militar se pronunciaram oficialmente sobre a operação. Mais detalhes do caso permanecem sob sigilo.