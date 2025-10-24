Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça do Acre por tráfico de drogas, foi preso na manhã desta sexta-feira (24) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Nova Olinda do Maranhão. A prisão ocorreu após o motorista realizar uma manobra suspeita ao avistar uma viatura policial na BR-316.

Segundo a PRF, por volta das 10h, os agentes perceberam que o condutor, ao notar a presença da viatura, entrou em um posto de combustível e tentou retornar, aparentemente para evitar a fiscalização. A atitude levantou suspeitas, levando os policiais a realizarem a abordagem.

Durante a checagem dos documentos, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) em setembro de 2021, por condenação relacionada ao crime de tráfico de drogas.

O foragido foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Zé Doca (MA), onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.