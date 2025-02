Foragido da Justiça de Tarauacá é preso com arma e drogas em operação da PM em Rio Branco

Nesta segunda-feira, 24, o Sesc Mesa Brasil no Acre promoveu uma roda de conversa com representantes de instituições sociais e mediadores no Sesc Bosque. O encontro teve como objetivo fortalecer parcerias, compartilhar experiências e aprimorar as estratégias de distribuição de alimentos para comunidades em situação de vulnerabilidade.

Durante a reunião, foram discutidos temas como a importância da segurança alimentar, a logística das doações e formas de ampliar o impacto do programa, bem como a assinatura do termo de cooperação, celebrando a formalização entre o Sesc e as entidades sociais cadastradas no Sesc Mesa Brasil.

A iniciativa reforça o compromisso do Sesc Mesa Brasil em garantir que os alimentos doados cheguem de forma eficiente a quem mais precisa.

O Sesc Mesa Brasil é um programa de combate ao desperdício e de assistência alimentar, que atua conectando empresas doadoras com instituições sociais cadastradas, promovendo o aproveitamento responsável dos alimentos e beneficiando milhares de pessoas.

