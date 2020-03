Contra o homem foi cumprido o mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, falsidade ideológica e roubo de veículos

ITHAMAR SOUZA

Pablo da Silva Feitosa, 30 anos, foi preso na casa de parentes no Bairro Quixadá Amorim, no município de Capixaba, no interior do Acre.

A Polícia Civil de Capixaba conseguiu realizar a prisão de Pablo que estava evadido do sistema prisional de Porto Velho no Estado de Rondônia desde novembro de 2019.

Contra o homem foi cumprido o mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, falsidade ideológica e roubo de veículos.

Os agentes da Polícia Civil conduziram o homem à delegacia para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.

