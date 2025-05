Foragido da Justiça de Rondônia é preso com munições de uso restrito em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC) deu início ao calendário da programação alusiva aos 109 anos da instituição. Durante o mês de maio, diversas atividades serão realizadas e algumas delas poderão contar com a participação da comunidade.

O dia 25 de maio marca o aniversário da PMAC. Sua história é formada por um legado de homens e mulheres que contribuíram para o desenvolvimento da instituição. A programação em comemoração ao 109º aniversário teve início nesta quarta-feira, 14. Na ocasião, os ex-comandantes-gerais e subcomandantes da PMAC reuniram-se para debater sobre desafios e metas da Polícia Militar.

Dentre as atividades abertas ao público está a Exposição PMAC 109 anos, que ocorrerá no Via Verde Shopping, em Rio Branco, das 16h às 20h, neste sábado, 17. O evento conta com a presença de equipes policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), exposição de armamentos, instrumentos de menor potencial ofensivo, além das viaturas históricas da instituição.

A Corrida Tiradentes é uma das mais famosas atividades da corporação e atrai grande número de policiais militares. Além dos profissionais da segurança pública, a corrida também contará com a presença da comunidade, que realizou a inscrição durante as datas disponibilizadas. A largada ocorrerá no Quartel do Comando-Geral (QCG), às 7h, neste domingo, 18.

Segue abaixo o calendário completo da programação:

3º encontro do Conselho de Ex-Comandantes-Gerais

Data: 14 de maio

Local: Quartel do Comando-Geral

Horário: 8h

Torneio de futebol

Datas: 15, 16, 17 de maio

Local: Estádio Florestão

Horário: 7h

Concerto da Banda de Música

Data: 16 de maio

Local: Auditório do Detran em Rio Branco

Horário: 19h

Corrida Tiradentes

Data: 18 de maio

Local: Quartel do Comando-Geral

Horário: 7h

Torneio de vôlei

Data: 20 de maio

Local: AABB

Horário: 8h

Formatura de aniversário

Data: 23 de maio

Local: Quartel do Comando-Geral

Horário: 17h

Baile de aniversário

Data: 24 de maio

Local: Espaço e Gastronomia Sylvia Montenegro

Horário: 21h

Culto de ação de graças

Data: 29 de maio

Local: Comunidade Batista Vida no 2º Distrito

Horário: 20h

