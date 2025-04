Foragido acusado de estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Xapuri

Com o intuito de transformar a infraestrutura da capital acreana, a Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta segunda-feira (29), o lançamento de um novo pacote de obras que promete transformar a infraestrutura urbana e rural da capital acreana. O secretário municipal de Infraestrutura(Seinfra), Cid Ferreira, detalhou que seis importantes obras terão início na próxima semana, com investimentos que somam R$ 9 milhões.

Entre os projetos estão a construção do Centro de Referência de Atendimento Infantil (CRAI) no bairro Santa Helena, a construção de uma quadra poliesportiva nos bairros Apolônio Salles, e o ginásio no bairro Alberto Sena. Além disso, a cobertura da quadra esportiva do bairro Manoel Julião também está prevista, e quatro ramais importantes da zona rural – Jarba, Garapeira, Passarinho e Limoeiro – serão pavimentados.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ressaltou o compromisso de sua gestão com a geração de empregos e o fortalecimento da economia local, especialmente na zona rural. Ele enfatizou que a administração municipal tem investido de maneira significativa na recuperação dos ramais e construção de pontes, essenciais para o desenvolvimento da região.

“Na cidade também tem produção. Nós queremos fazer investimentos pesados porque sabemos que a riqueza brota e se multiplica no campo e vem para a cidade. Isso me deixa feliz porque acredito na nossa terra”, destacou Tião Bocalom.

O secretário evidenciou que esses recursos são provenientes de emendas parlamentares com contrapartida da Prefeitura de cerca de R$ 2 milhões. Segundo ele, o investimento visa melhorar as condições de vida e o acesso da população a espaços de lazer e infraestrutura básica.

“Neste momento, seis empresas estarão envolvidas nessas obras. A expectativa é gerar pelo menos uns 500 empregos diretos e indiretos ou até mais”, ressaltou Cid Ferreira, secretário Municipal de Infraestrutura.

Além das obras anunciadas, a Prefeitura também está preparando novas ordens de serviço, com a colaboração do Governo do Estado e o apoio da Câmara de Vereadores. O prefeito frisou sobre a importância da união entre os poderes para garantir melhorias contínuas para a cidade e a geração de empregos.

“Temos um pacote de obras grande, e se Deus quiser, Rio Branco já é um canteiro de obras que a Prefeitura está realizando. Agora, vejo também o governo do Estado entrando com muitas obras na cidade. Isso é importante”, disse o prefeito.

Com esses investimentos, a Prefeitura de Rio Branco reforça seu compromisso com o desenvolvimento urbano e rural, buscando oferecer uma melhor qualidade de vida à população, gerando empregos e fortalecendo o setor produtivo local.

Fotos: Val Fernandes/Secom

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários