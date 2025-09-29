Geral
Foragido acusado de assassinato brutal é preso em Rio Branco
Paulo Gomes Alves, conhecido como “Mazé”, foi capturado por agentes da Delegacia de Homicídios e é o terceiro envolvido no crime que chocou a capital acreana
O foragido da Justiça, Paulo Gomes Alves, de apelido “Mazé”, foi preso nesta segunda-feira (29) em Rio Branco, durante ação da Delegacia de Homicídios na região do 2º Distrito da capital. O acusado foi localizado em sua residência, no bairro Areal, após levantamento realizado pelos investigadores.
De acordo com a Polícia Civil, “Mazé” é suspeito de participação no assassinato da dona de casa Marilene Chagas de Souza, ocorrido em julho do ano passado. O corpo da vítima foi encontrado enrolado em uma lona, parcialmente carbonizado, na Rua Três Irmãos, bairro Canaã, também no 2º Distrito. Perto do local, os policiais apreenderam uma garrafa plástica contendo gasolina, usada para tentar incendiar o cadáver.
O inquérito aponta que a morte de Marilene foi determinada pelo chamado “tribunal do crime”. Com a prisão de “Mazé”, a polícia afirma que o caso está encerrado.
Antes dele, outros dois suspeitos já haviam sido presos: Jailson da Silva Lopes, o “Chocolante”, detido em julho deste ano, e Isaac dos Santos Fernandes, que cumpre pena no Presídio Francisco de Oliveira Conde. Ambos são apontados como diretamente envolvidos na execução da vítima.
Comentários
Geral
Envira celebra inauguração do novo Porto (IP4) com presença de senadores e ministro de Portos e Aeroportos
Evento marca novo ciclo de desenvolvimento para o município, fortalecendo a economia local e garantindo mais segurança na navegação.
Envira (AM) – Em um clima de celebração, foi inaugurada nesta segunda-feira (29) a Instalação Portuária de Pequeno Porte (IP-4) de Envira, uma obra estratégica para a infraestrutura do município, localizada às margens do rio Juruá. A cerimônia contou com a presença do prefeito Ivon Rates, do ministro de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Silvio Costa Filho, dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, além do diretor nacional de infraestrutura aquaviária do DNIT, Edme Tavares.
O novo porto é resultado de uma articulação conjunta entre o Governo Federal, parlamentares e a Prefeitura de Envira, e representa um marco para a logística, a mobilidade e o desenvolvimento econômico da cidade.
Infraestrutura que transforma
Durante seu discurso, o prefeito Ivon Rates destacou a importância da obra para a vida cotidiana da população.
“O porto é mais do que concreto e estrutura, ele representa dignidade e desenvolvimento para o nosso povo. Agora, os envirenses terão mais segurança no embarque e desembarque, melhores condições para o transporte de mercadorias e mais oportunidades de negócios. Este é um presente histórico para Envira”, afirmou.
O senador Omar Aziz, que tem apoiado diversos projetos de infraestrutura no Amazonas, ressaltou a relevância da parceria institucional:
“O que estamos vivendo hoje em Envira é a prova de que, quando o Governo Federal, o Congresso e os municípios trabalham juntos, quem ganha é o povo. Este porto vai garantir mais qualidade de vida e abrir novas perspectivas de crescimento econômico”, declarou.
Já o senador Eduardo Braga lembrou que a instalação portuária é uma demanda antiga da região e que sua inauguração simboliza um passo importante para o interior do Amazonas:
“O porto de Envira não é apenas uma obra, é uma conquista. Ele vai permitir mais integração, facilitar o escoamento da produção local e atrair novas oportunidades de investimento. Esse é o futuro chegando ao interior”, destacou.
O ministro Silvio Costa Filho, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento da Amazônia:
“Estamos aqui para reafirmar que o povo do interior do Amazonas não está esquecido. Esse porto faz parte de um plano maior de modernização da infraestrutura portuária em todo o país, para que possamos gerar emprego, renda e esperança. Envira merece esse avanço.”
O diretor de infraestrutura aquaviária do DNIT, Edme Tavares, ressaltou a importância técnica da obra:
“O IP-4 foi planejado para garantir segurança, eficiência e durabilidade. É um projeto que atende as necessidades atuais e futuras da cidade, dando condições para o crescimento de Envira nos próximos anos.”
Impactos positivos na economia local
O novo porto vai beneficiar diretamente agricultores, comerciantes, pescadores e empreendedores locais, reduzindo custos logísticos e melhorando o escoamento da produção agrícola e pesqueira. Além disso, a estrutura trará mais conforto e segurança para os passageiros que dependem do transporte fluvial, principal meio de deslocamento da região.
Com a inauguração, a expectativa é de que Envira atraia novos investimentos e fortaleça sua economia, criando empregos diretos e indiretos e consolidando o município como um polo estratégico na calha do Juruá.
Momento histórico para Envira
A inauguração do IP-4 é considerada um marco para o município, que passa a contar com uma infraestrutura moderna e adaptada às necessidades da população. A cerimônia foi marcada por emoção, discursos de agradecimento e o sentimento coletivo de que Envira está entrando em um novo ciclo de desenvolvimento.
Texto: Fabrício Mendes
Fotos: Aston Mello
Comentários
Geral
Jornalista acreano é absolvido de acusação de tráfico de drogas após mais de 20 anos
O jornalista Willamis França, de 46 anos, foi absolvido nesta segunda-feira (29) em audiência de instrução e julgamento referente a um processo de 2001, no qual era acusado de cooperar com o tráfico de drogas. A decisão foi tomada pela Justiça de Rondônia, que reconheceu a inexistência de provas para sustentar a acusação.
Segundo a defesa, conduzida pelo advogado Sanderson Moura, o próprio Ministério Público do Estado de Rondônia manifestou em alegações finais que não havia elementos capazes de comprovar qualquer envolvimento de Willamis com o crime. “Fui preso de forma arbitrária no Acre por um crime que jamais cometi. Depois de mais de duas décadas, a Justiça finalmente reconheceu a verdade”, declarou o jornalista.
Entenda o caso
Willamis França foi preso na noite do dia 25 de março, na Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco, quando buscava registrar um boletim de ocorrência contra sua ex-companheira. Durante o procedimento, ao inserir seus dados no sistema, os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho (RO), relacionado ao processo iniciado em 2001.
Durante o julgamento, a defesa argumentou a fragilidade da denúncia e ressaltou que Willamis nunca teve relação com organizações criminosas nem antecedentes que justificassem a acusação. O Ministério Público corroborou essa linha, destacando a ausência de provas.
Com base nisso, o juiz responsável pela 1ª Vara Criminal decidiu absolver o jornalista, encerrando um processo que se arrastava há mais de duas décadas.
“Quero agradecer ao meu advogado, Sanderson Moura, pela coragem e determinação em acompanhar meu caso até o fim. Hoje, posso dizer que a justiça foi feita”, disse Willamis, após a audiência.
Comentários
Geral
Sesc Amazônia das Artes acontece de 30 de setembro a 05 de outubro em Rio Branco
O Sesc Amazônia das Artes, um dos mais importantes projetos de circulação artística da região Norte, chega a Rio Branco para mais uma edição que consolida sua trajetória de mais de 15 anos de valorização da produção cultural da Amazônia Legal. O evento será realizado em diversos espaços da capital acreana entre os dias 30 de setembro e 05 de outubro, reunindo artistas de diferentes linguagens e estados.
Com uma curadoria atenta à diversidade cultural, o projeto promove o intercâmbio entre artistas dos nove estados que compõem a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Mais que uma mostra artística, o Sesc Amazônia das Artes é um espaço de encontro, visibilidade e circulação para criadores que traduzem, em suas obras, a riqueza cultural e a identidade dos povos amazônicos.
Programação
30/09 (terça-feira)
15h – Beltrano, o contador de histórias – Grupo Artpalco/TO
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
19h – Amazônia Afro-Caribenha – Grupo Veropa Sessions/PA
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
01/10 (quarta-feira)
19h – Amazônia na Veia – Show de Zé Miguel e Banda/AP
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
02/10 (quinta-feira)
19h – Mistérios do Tempo – Grupo Redemoinho de Dança/PI
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
03/10 (sexta-feira)
19h – Pantanal: Memórias Esquecidas – Cia VostraZ de Teatro/MT
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
04/10 (sábado)
17h – Mostra de Cinema Amazônia das Artes – Tocantins em Cena
19h – Sessão de curtas: A Catraia, Devoção e Folia de Reis, Trançatlânticas, Curica, A Cabana
Local: Cineteatro Recreio
05/10 (domingo)
18h – Gotas de Saberes – Cia Arteatro/RR
Local: Teatro Hélio Melo
20h – Abayomi: a resposta está na ancestralidade – Odu Companhia de Dança/MA
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
Você precisa fazer login para comentar.