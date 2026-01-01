Fogos de artifício podem ter causado explosão em resort na Suíça

A explosão seguida de incêndio que atingiu um resort de esqui de luxo na Suíça e deixou ao menos 40 mortos na madrugada desta quinta-feira (1º) pode ter sido causada por fogos de artifício utilizados durante um show. Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu em um bar localizado no térreo e no subsolo do estabelecimento.

Victoria, uma jovem francesa que estava no bar onde ocorreu a tragédia, contou ao canal BFMTV que uma vela cintilante colocada em uma garrafa de champanhe incendiou o teto quando uma mulher, que estava nos ombros de outra e tentava sacudir a garrafa, a teria levantado muito alto.

As chamas se espalharam rapidamente, segundo ela. A jovem, acompanhada de amigas, conseguiu sair ilesa do bar e avisou os seguranças do lado de fora do estabelecimento. Eles então desceram para tentar apagar as chamas.

As pessoas em busca de familiares estão sendo direcionadas para um centro de convenções onde foi montado um dispositivo de acolhimento. “Meu filho está desaparecido”, gritou uma mãe em lágrimas, citada pelo jornal 24 Heures, “ninguém sabe onde ele está”. As autoridades disponibilizaram uma linha telefônica para informar as famílias.

Um morador de Crans-Montana contou que, com “os fogos de artifício, inicialmente não entendemos o que estava acontecendo. E então vimos a fumaça”. Outra moradora, que vive a poucos metros do Constellation, disse ter sido avisada da tragédia enquanto comemorava em casa com amigos. “Desci para a rua”, que já estava “fechada pela polícia. Ouvia-se o som das sirenes ao longe. Ao meu redor, pessoas estupefatas, preocupadas, silenciosas”.

