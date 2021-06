Focus: projeção para o PIB salta para 4,36% em 2021; inflação sobe para 5,44%

Anna Russi, da CNN Brasil

Após resultado positivo para o PIB (Produto Interno Bruno) no primeiro trimestre, a projeção do mercado financeiro para a alta do indicador em 2021 melhorou. Da semana passada para esta, a expectativa saltou de crescimento de 3,96% para 4,36%.

Os números são do Boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira (7). O documento reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos.

Se confirmado, esse desempenho positivo do PIB de 2021 seria suficiente para recuperar a queda de 4,1% registrada em 2020. A recessão do ano passado foi puxada pelos impactos econômicos da pandemia de Covid-19 e das medidas de isolamento social. Assim, a alta do PIB este ano está condicionada à melhora no cenário da crise sanitária e ao avanço da vacinação.

Inflação

A previsão para a inflação deste ano continua subindo, depois de ter superado o teto há uma semana. A estimativa já é de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), finalize o ano em 5,44%.

Neste ano, o limite seria de 5,25%, de acordo com a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O centro da meta é de 3,75%, no entanto, a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo permite que o índice varie de 2,25% a 5,25%.

Quando a meta é descumprida, o presidente do Banco Central tem de escrever uma carta ao ministro da Economia explicando as razões pelas quais aconteceu o descumprimento.

As projeções para a inflação mais fortes estimulam também o movimento de alta na taxa básica de juros. Isso porque a Selic é a principal ferramenta da política monetária para o controle da inflação.

A estimativa da taxa permaneceu em 5,75% ao ano. Atualmente, a Selic está em 3,75% ao ano e o BC já sinalizou que o movimento de alta na taxa deve continuar na próxima reunião.