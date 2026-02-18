Focus: mercado reduz projeção da inflação pela 6ª vez para 3,95%

Os analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) reduziram a estimativa de inflação para 3,95%, em 2026, ou seja, abaixo do teto da meta. É a sexta redução consecutiva.

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), houve manutenção. É o que mostra a nova edição do Relatório Focus, divulgada nesta quarta-feira (18/2).

De acordo com o relatório, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, deve terminar este ano em 3,95%, ante 3,97% da semana anterior. Em relação ao PIB de 2026, a projeção foi mantida em 1,80%.

Segundo o Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta de inflação para este ano é de 3%. Como há intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, a meta será cumprida se ficar entre 1,5% e 4,5%.

Inflação abaixo do teto da meta

Os preços de bens e serviços do país avançaram 0,33% em janeiro deste ano, com isto, o índice está em 4,44% nos últimos 12 meses. Em 2025, a inflação acumulou alta de 4,26% – valor que ultrapassou o centro da meta, mas permaneceu abaixo do teto.

Para 2027, o índice esperado foi mantido em 3,80%.

PIB

Segundo o Focus, o PIB do Brasil para 2026 deve ter crescimento de 1,80%, a mesma projeção da semana passada.

Para 2027, a previsão de crescimento da economia foi mantida em 1,80%. Para 2028, a estimativa foi mantida em 2%. Em 2024, o PIB brasileiro fechou em alta de 3,4%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados de 2025 ainda não foram divulgados.

O Ministério da Fazenda projeta um crescimento da economia de 2,3% para 2025 e também para 2026. O Banco Central estima 2,3% de crescimento para 2025 e 1,6% para este ano.

Juros

Em relação à taxa básica de juros da economia, a Selic, o mercado financeiro manteve a estimativa para o fim de 2026 em 12,25% ao ano.

Para 2027, a projeção foi mantida em 10,50% ao ano. Para 2028, o mercado manteve estimativa para a Selic de em 10% ao ano.

Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no fim de janeiro, a Selic foi mantida em 15%. A próxima reunião do colegiado está marcada para 17 e 18 de março.

A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para controlar a inflação. A Selic é utilizada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas da economia.

Dólar

Os analistas consultados pelo BC mantiveram a projeção para o dólar em 2026 em R$ 5,50.

Para 2027, a estimativa foi mantida em R$ 5,50.

Para 2028, o mercado mantevea projeção em R$ 5,50.

Relatório Focus

O Relatório Focus resume as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à divulgação. O boletim é divulgado, normalmente, às segundas-feiras. Excepcionalmente nesta semana, por causa do feriado de carnaval, a divulgação é realizada nesta quarta.