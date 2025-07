Focos de queimadas invadem o Segundo Distrito de Rio Branco

Com a intensificação da estiagem no Acre, a Prefeitura de Rio Branco realizou mais um trabalho de fiscalização ambiental nesse fim de semana, com foco no combate às queimadas urbanas. As ações ocorreram em diversos pontos do Segundo Distrito da capital, onde os focos de incêndio têm aumentado com as altas temperaturas e a baixa umidade do ar.

A iniciativa faz parte do Plano de Combate e Prevenção às Queimadas Urbanas de 2025, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. De acordo com o fiscal ambiental Marconde Maia, o trabalho de fiscalização é contínuo, mas ganha reforço nos meses mais críticos.

“De julho a setembro, enfrentamos meses muito secos, com quase nenhuma chuva. Qualquer queima de folhas no quintal, por menor que pareça, pode sair do controle e causar grandes danos. Por isso, orientamos que evitem qualquer tipo de queima de entulhos ou resíduos. A Prefeitura realiza a retirada desses materiais, basta entrar em contato”, explicou Maia.

A preocupação vai além dos riscos imediatos de incêndios. As queimadas comprometem a qualidade do ar, afetam o clima local, agravam casos de doenças respiratórias e provocam danos à fauna e à vegetação urbana.

Para apoiar o trabalho dos fiscais, o município conta com o Sistema de Gestão e Monitoramento de Queimadas, que reúne dados como número de ocorrências, localização por regionais e tipos de queimada. As informações ajudam na atuação preventiva dos órgãos responsáveis.

Além disso, a população pode contribuir por meio do canal de denúncias “Guardião Ambiental”, disponível no site meioambiente.riobranco.ac.gov.br. O serviço também pode ser acessado pelo portal da Prefeitura ou pelo WhatsApp do Disque Denúncia Ambiental: (68) 3212-7466.

“Por ele, as pessoas podem facilmente, através do seu celular, fazer o registro de uma denúncia, se identificando ou não. Ela cadastra o telefone ou e-mail e vai receber uma devolutiva do que está sendo feito com o atendimento da denúncia feita. Além disso, a pessoa pode informar quem causou, colocar filmagens, fotos e posteriormente, acompanhar o atendimento dessa denúncia”, afirmou Maia.

