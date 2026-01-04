Fluminense e Botafogo chegam a acordo por Savarino, diz site

Meia-atacante do Glorioso está de férias na Venezuela e ainda não retornou ao Brasil, em razão de contexto político local

O Fluminense avançou nas negociações com o Botafogo e chegou a um entendimento para contratar Savarino. No entanto, segundo informações do ge, a conclusão do negócio ainda depende da decisão do atacante venezuelano.

Assim, as diretorias aguardam o retorno do jogador ao Brasil para dar andamento final à transferência. Todavia, o acerto pode ser adiado, tendo em vista o contexto local da Venezuela, invadida e atacada pelos Estados Unidos, no último sábado, 3.

O acordo entre as partes prevê a ida de Savarino, de 29 anos, para o Tricolor. Em troca, o Botafogo receberá o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo, além de uma compensação financeira.

Nas conversas iniciais, o Fluminense defendia a cessão de Wallace Davi por empréstimo, sem cláusula de compra. O Botafogo, contudo, manteve como condição a transferência definitiva do jovem volante, ponto que acabou sendo aceito para viabilizar o negócio.

Essa pode ser mais uma perda significativa do Botafogo para 2026. Neste domingo, 4, o clube viu o volante Marlon Freitas ser anunciado pelo Palmeiras.

