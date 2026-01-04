Cotidiano
Fluminense e Botafogo chegam a acordo por Savarino, diz site
Meia-atacante do Glorioso está de férias na Venezuela e ainda não retornou ao Brasil, em razão de contexto político local
O Fluminense avançou nas negociações com o Botafogo e chegou a um entendimento para contratar Savarino. No entanto, segundo informações do ge, a conclusão do negócio ainda depende da decisão do atacante venezuelano.
Assim, as diretorias aguardam o retorno do jogador ao Brasil para dar andamento final à transferência. Todavia, o acerto pode ser adiado, tendo em vista o contexto local da Venezuela, invadida e atacada pelos Estados Unidos, no último sábado, 3.
O acordo entre as partes prevê a ida de Savarino, de 29 anos, para o Tricolor. Em troca, o Botafogo receberá o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo, além de uma compensação financeira.
Nas conversas iniciais, o Fluminense defendia a cessão de Wallace Davi por empréstimo, sem cláusula de compra. O Botafogo, contudo, manteve como condição a transferência definitiva do jovem volante, ponto que acabou sendo aceito para viabilizar o negócio.
Essa pode ser mais uma perda significativa do Botafogo para 2026. Neste domingo, 4, o clube viu o volante Marlon Freitas ser anunciado pelo Palmeiras.
Acre deve ter chuvas acima da média em janeiro, segundo previsão do Inmet
Instituto alerta para volumes até 50 mm acima do histórico, com calor intenso e risco de chuva forte em curtos períodos. Cenário se repete em outros estados da Região Norte
O Acre inicia 2026 sob influência de um regime climático mais úmido que o habitual, com previsão de chuvas acima da média histórica ao longo de janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os volumes podem superar a média em até 50 milímetros, favorecendo a recarga hídrica de rios e solo, em um cenário que também inclui temperaturas elevadas e risco de precipitações intensas em curtos intervalos.
A condição se estende a outros estados da Região Norte, como Amazonas, Amapá e Rondônia, enquanto áreas do sul de Roraima e centro-sul do Tocantins devem registrar índices abaixo do normal. O calor acima da média também está previsto para a região, embora de forma menos intensa do que em Tocantins e Pará.
No restante do país, o padrão é desigual: o Nordeste enfrentará um janeiro mais seco, o Centro-Oeste terá chuvas volumosas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Sudeste terá excesso de precipitação em São Paulo e sul de Minas, e o Sul deve registrar chuvas acima da média na maior parte dos estados.
Galvez enfrenta o Grêmio em duelo decisivo pelo grupo 2 da Copa São Paulo
O Galvez enfrenta o Grêmio nesta segunda, 5, a partir das 14 horas(hora Acre), na Arena da Plínio Marin, em Votuporanga, interior de São Paulo, em um duelo decisivo para os acreanos pelo grupo 2 da Copa São Paulo. O Imperador perdeu na estreia por 2 a 1 para o Votuporanguense e somente um triunfo contra os Gaúchos vai manter as chances de classificação.
Sem mudanças
O técnico Eriano Santos comandou treinamentos leves e resolveu manter a equipe.
“Não podemos cometer os mesmos erros do primeiro tempo do jogo de estreia. Precisamos manter o nosso padrão e ter o máximo de atenção na marcação”, disse o treinador do Galvez.
Outra partida
Na outra partida do grupo 2, o Votuporanguense joga contra o Falcon, de Sergipe, na Arena Plínio Marin, a partir das 16h15(hora Acre).
Diretoria da Adesg muda o preparador físico próximo da estreia
A diretoria da Adesg resolveu mudar o preparador físico para a disputa do Campeonato Estadual. Por problemas particulares, Jorge Henrique deixa o Leão e Bruno Felipe, ex-Independência, assume o trabalho.
“Não tínhamos a intenção de mudar, mas foi necessário. O Bruno Felipe trabalhou na Adesg na última temporada e sabemos a qualidade do profissional”, disse o diretor de futebol, Erismeu Silva.
Dois períodos
O elenco da Adesg inicia a semana de trabalho nesta segunda, 5, com treinamentos em dois períodos. A equipe estreia no Estadual contra Humaitá na quinta, 18, na Arena da Floresta.
Último amistoso
A Adesg vai enfrentar o Rio Branco no sábado, 10, no último amistoso da fase de preparação.
