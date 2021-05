Fluminense derrota Portuguesa e confirma Fla x Flu na final do C

O Fluminense está na final do Campeonato Carioca de 2021. O Tricolor derrotou a Portuguesa por 3 a 1 e vai decidir o titulo contra o Flamengo. Mesmo sem força total, a equipe do técnico Roger Machado não teve grandes dificuldades para chegar à vitória. Yago Felipe, Gabriel Teixeira e Kayky marcaram para o Tricolor, e Chay, de pênalti, descontou para a Lusa, que não havia perdido nenhuma vez para os chamados quatro grandes do Rio no campeonato (Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo).

Desgastado pela viagem de volta da Colômbia, onde atuou pela Copa Libertadores na última quinta-feira (6), o Fluminense não foi a campo com todos os titulares. Mas com a vantagem do empate para avançar, o Tricolor ainda estava em situação favorável, que ficou ainda melhor depois do gol do volante Yago Felipe, aos 21 minutos. Ele tabelou com Ganso e, da entrada da área, chutou colocado para vencer o goleiro Neguete. A bola ainda bateu na trave esquerda antes de entrar.

Necessitando de dois gols para reverter o quadro, a Portuguesa conseguiu o empate quando Jhulliam foi lançado dentro da área e derrubado pelo goleiro Marcos Felipe. Chay cobrou bem e igualou, aos 43.

No intervalo, Roger Machado inseriu o jovem atacante Kayky, de 17 anos. O jogador, que já está negociado com o Manchester City, da Inglaterra, rapidamente resolveu o jogo. Aos 10 minutos, ele fez jogada pela direita e cruzou rasteiro para Gabriel Teixeira desempatar.

Aos 21 minutos, ele mesmo marcou, após receber pela direita, acelerar e chutar por entre as pernas do goleiro Neguete. Daí em diante, o Tricolor controlou o jogo até confirmar a classificação com a vitória por 3 a 1. À Portuguesa restou comemorar a melhor campanha da história do clube no Campeonato Carioca.

Pelo segundo ano consecutivo, o Fluminense decidirá a competição diante do grande rival Flamengo. Os dois clubes são os maiores vencedores do Carioca. O Flamengo tem 36 trofeus e o Fluminense, 31.

Antes disso, o clube das Laranjeiras joga pela Copa Libertadores. Na quarta-feira (12), o time recebe o Santa Fé, da Colômbia, às 21h. A equipe é a líder do grupo D, junto ao River Plate, da Argentina, com cinco pontos em três jogos.

