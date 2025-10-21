Fluminense da Bahia vence o Náutico com um gol a 7 segundos do final

Em um jogo decidido faltando 7 segundos para o fim, o Fluminense da Bahia venceu o Náutico, do Amazonas, por 3 a 2 nesta segunda, 20, no ginásio do Sesc, e estreou com vitória na Copa Norte de Futsal. O ala Luís Henrique marcou o gol do primeiro triunfo acreano no torneio.

As duas equipes realizaram uma grande partida desde o início e o time acreano acabou aproveitando melhor as chances.

Na abertura da rodada, Sartore, do Amapá, e Vivaz, de Roraima, empataram por 5 a 5.

4 Partidas

A fase de classificação da Copa Norte de Futsal terá sequência nesta terça, 21, a partir das 14 horas, no Sesc, com 4 partidas. A rodada pode definir os primeiros classificados para as semifinais.

Jogos desta terça, dia 21

Náutico (AM) x Grêmio Parque (AM)

Abílio Nery (AM) x Vivaz (RR)

Corinthians (AC) x Sartore (AP)

Fluminense da Bahia (AC) x Café com Leite (AC)

Relacionado

Comentários