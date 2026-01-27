Cotidiano
Fluminense da Bahia vence na estreia da Copa Mário de Futsal
A 4ª edição da Copa Mário iniciou nessa segunda, 26, no ginásio Álvaro Dantas, com três partidas. No jogo de abertura da competição, o Fluminense da Bahia, atual campeão, derrotou o IDV por 3 a 2. Nos outros confrontos os resultados foram: Mônaco 5 x 3 Chelsea e América 3 x 1 Resenha.
51 equipes
51 equipes disputam a 4ª edição da Copa Mário de Futsal. O time campeão receberá R$ 6.500 de premiação e o vice-campeão vai ganhar R$ 2.500.
“Temos um número recorde de times e isso mostra o crescimento da competição. Vamos ter um torneio bastante disputado”, declarou o coordenador Mário Jorge Ferreira.
Educação do Acre realiza chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) realizou na manhã desta terça-feira, 27, no auditório da Escola de Ensino Integral Armando Nogueira, em Rio Branco, a Chamada Pública 012/2025, para a aquisição de produtos da agricultura familiar, com a abertura dos envelopes de propostas e a análise dos projetos de venda.
Participam da chamada mais de 50 produtores do regional Baixo Acre, como Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, Porto Acre, Acrelândia, Bujari e Plácido de Castro. Cada produtor pode apresentar proposta de venda individual de até R$ 40 mil.
A chamada pública tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, visando atender as necessidades dos alunos da rede estadual de ensino, que são beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). A chamada também utiliza recursos do governo do Estado.
De acordo com a presidente da chamada pública, a nutricionista Nayla Regina da Silva, a iniciativa visa à aquisição de alimentos cultivados pelos próprios produtores: “São alimentos que eles mesmos produzem e oferecem ao Estado”.
Segundo Nayla, este ano está prevista a realização de uma outra chamada, em Tarauacá, para a aquisição de alimentos, por meio da Comissão de Alimentação dos Povos Tradicionais do Acre (Catrapoacre), voltada às comunidades indígenas.
Davi da Silva é morador do Ramal do Gadelha, no município de Senador Guiomard. Em sua propriedade, cultiva limão, mamão, abacaxi e outras hortaliças.
“É a primeira vez que participo da chamada pública, porque eu não me ligava, mas é uma coisa que ajuda muito, porque a gente vende já com o preço certo. Às vezes a gente traz para o Ceasa e para o mercado Elias Mansour e não consegue preço”, comparou.
Quem também aprovou a chamada pública foi a produtora Rosinei Gregório. Moradora do Ramal Três Marias, em Senador Guiomard, produz banana, mamão, melancia, macaxeira, abóbora, maxixe e pepino: “Isso para a gente é uma venda garantida. Eu entrego há dois anos esses produtos e é como se fosse uma poupança. Eu não tinha experiência, mas agora tenho, porque a gente pode vender até R$ 40 mil para o governo e isso é muito bom”.
Elenco do Independência é cobrado após derrota no Estadual
A derrota para o São Francisco por 1 a 0 no último sábado, 24, na Arena da Floresta, gerou muitas cobranças no Independência. O gestor de futebol do Tricolor, Dado Ramos, se reuniu, de maneira remota, com a comissão técnica e os atletas e cobrou um melhor futebol e resultados a partir do confronto contra o Humaitá pela 3ª rodada do Estadual. O jogo será disputado nesta quarta, 28, a partir das 18 horas, no Tonicão.
“Não fizemos um bom jogo e as cobranças são naturais. Não tem muito o que dizer, precisamos trabalhar e conseguir a recuperação contra o Humaitá”, disse o capitão do Independência, Léo Japão.
Fecha preparação
O técnico Ivan Mazzuia comanda um treino tático nesta terça, 27, no Marinho Monte, e deve definir os titulares.
“Vou mexer na equipe, mas uma definição deve ocorrer somente no Tonicão. Temos uma decisão na quarta”, avaliou Mazzuia.
Joel integrado
Depois de resolver problemas particulares, o volante Joel foi integrado ao grupo Tricolor e se for regularizado será mais uma opção contra o Humaitá.
“Passei por problemas particulares. Isso complicou a minha apresentação e agora é trabalhar para ajudar o Independência”, afirmou Joel.
Rogério Pina comanda treinamento e deve definir o Humaitá
O técnico Rogério Pina comanda um treino tático seguido de bolas paradas nesta terça, 27, no campo do Airton, e deve definir os titulares do Humaitá para o confronto contra o Independência. A partida será disputada nesta quarta, 28, às 18 horas, no Tonicão.
São opções
O zagueiro Carlão, voltando de suspensão, e o atacante Diguda, recuperado de lesão, são duas opções importantes para o confronto contra o Tricolor.
Thiago e André
O lateral Thiago e o atacante André Lima serão avaliados nesta terça e são dúvidas no Humaitá. Os atletas têm poucas chances de jogar na quarta.
