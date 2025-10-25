Fluminense da Bahia e Sartore são finalistas da Copa Norte

Fluminense da Bahia e Sartore, do Amapá, são as equipes finalistas da Copa Norte de Futsal 2025. Nas semifinais disputadas nesta sexta, 24, no ginásio do Sesc, o Sartore goleou o Grêmio Parque 10, do Amazonas, por 7 a 1 e o Fluminense da Bahia venceu o Abílio Nery, do Amazonas, por 2 a 1.

“Sabíamos da qualidade do nosso adversário. Foi uma partida muito complicada, mas conseguimos o objetivo e, agora, é descansar e começar a pensar na decisão”, disse o técnico Ed Carlos

Bebezão foi o destaque

O pivô Bebezão foi o grande destaque do Fluminense da Bahia no confronto semifinal. Bebezão deu um belo passe para Vitor marcar o primeiro gol do time acreano e no segundo tempo quando o jogo estava empatado, Bebezão marcou o gol da classificação.

Grande decisão

Fluminense da Bahia e Sartore decidem o título da Copa Norte neste sábado, 25, a partir das 18 horas, no Sesc. O futsal acreano tem a possibilidade de voltar a ser campeão do torneio mais importante da região depois de 12 anos.

