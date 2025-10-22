Fluminense da Bahia e Grêmio vencem e avançam para as semifinais da Copa Norte

O Fluminense da Bahia e o Grêmio Parque 10, do Amazonas, venceram os confrontos desta terça, 21, no ginásio do Sesc, e conquistaram com uma rodada de antecipação, as classificações para as semifinais da Copa Norte de Futsal.

Flu tem jogo difícil

O Fluminense da Bahia venceu o Café com Leite/Porto Acre por 4 a 3 no duelo acreano do grupo 1 e um jogo muito complicado e decidido somente no minuto final. O Flu entrou em quadra como favorito e pode contar com a estreia do ala Daniego.

Duelo amazonense

O Grêmio Parque 10 derrotou o Náutico Sangue de Boi por 7 a 5 no duelo amazonense e também garantiu uma vaga na semifinal.

Flu x Grêmio

Dois jogos fecham nesta quarta, a partir das 14 horas, no Sesc, a fase de classificação do grupo 1 da Copa Norte. Café com Leite/Porto Acre e Náutico Sangue de Boi cumprem tabela. No outro confronto, Fluminense da Bahia e Grêmio disputam o primeiro lugar da chave.

Classificação do grupo 1

1º Grêmio Parque 10 (AM) 6 Pts

2º Fluminense da Bahia (AC) 6 Pts

3º Naútico (AM) 0 Pt

4º Café com Leite/Porto Acre (AC) 0 Pt

Relacionado

Comentários