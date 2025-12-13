Fluminense da Bahia e Chelsea fazem decisão da 6ª Copa TV Gazeta

Fluminense da Bahia e Chelsea fazem neste sábado, 13, a partir das 11 horas, no ginásio do Colégio Imaculada Conceição, a decisão da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. A equipe campeã receberá um prêmio de R$ 5 mil e o vice R$ 3 mil.

Flu da Bahia

Com uma equipe bem diferente dos torneios oficiais, o Fluminense da Bahia chega na final depois de conquistar classificações nas penalidades. O destaque é o ala Mateus Ceará, artilheiro do time com 5 gols.

Chelsea

O Chelsea disputa a decisão e pode ser campeão invicto. A equipe não terá o ala Richard, mas poderá contar com o experiente Radamis no duelo decisivo.

No apito

Os árbitros Beto Mendonça e Thacito Furtado serão os árbitros da final da Copa TV Gazeta.

