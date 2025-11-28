Cotidiano
Fluminense da Bahia e Chelsea decidem 6ª edição da Copa TV Gazeta
Fluminense da Bahia e Chelsea são finalistas da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nas semifinais disputadas nesta quinta, 27, no ginásio Imaculada Conceição, o Fluminense da Bahia venceu o PSC por 3 a 2, nas penalidades, depois de um empate por 3 a 3 no tempo normal e o Chelsea derrotou o Villa City por 12 a 11.
Final no dia 13
Fluminense da Bahia e Chelsea decidem o título no sábado, 13, às 11 horas, no Imaculada Conceição. O campeão da Copa receberá R$ 5 mil e o vice R$ 3 mil.
Comentários
Cotidiano
Adesg fecha com Joel e é uma contratação importante visando o Estadual
O presidente da Adesg, Paulo Roberto Silva (Paulinho do Cras), anunciou nesta sexta, 28, a contratação do volante Joel, ex-Independência, para a disputa do Campeonato Estadual. A competição começa no dia 12 de janeiro e o Leão, de Senador Guiomard, estreia contra o Humaitá.
“Conseguimos manter a base desta temporada e vamos realizar contratações pontuais no primeiro momento. O Joel é experiente e conhece muito bem o futebol acreano”, declarou Paulinho do Cras.
Início confirmado
Segundo Paulinho do Cras, a preparação para o Estadual vai começar no dia 15 de dezembro, no Frotão.
“Estamos com o planejamento fechado e começamos a executar. A ideia é começar os trabalhos com toda estrutura”, afirmou o presidente.
Comentários
Cotidiano
Maicon Romano chega para a disputa do Seringueiro de Ferro
O rondoniense Maicon Romano, 35, desembarca em Rio Branco nesta e será uma das atrações do Seringueiro de Ferro 2026. O triatleta tem três participações em campeonatos mundiais, Alemanha, Espanha e Austrália.
“O objetivo é se desafiar e manter a evolução no esporte de maneira contínua e enfatizada. É preciso chegar bem preparado sempre nas competições”, declarou Maicon Romano.
Início na natação
Maicon Romano foi atleta de natação entre os 10 e os 19 anos e iniciei no Triathlon em 2020 durante a pandemia.
“Estava sedentário, bem acima do peso e por isso voltei a nadar. Fui apresentado ao triathlon e comecei a gostar. Em 2021, fui vice-campeão do Troféu Brasil em Santos e passei a treinar mais forte”, disse o triatleta.
Seringueiro de Ferro 2026
O Seringueiro de Ferro 2026 será disputado no domingo, 30, a partir das 6h30, no Residencial Harpia, em Rio Branco. O desafio será 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.
Comentários
Cotidiano
Empresas têm até hoje para pagar a 1ª parcela do 13º, e atraso gera multa
Dependendo do caso, também é possível pedir indenização por danos morais
A primeira parcela do 13º salário deve ser depositada até esta sexta-feira, 28. Esse pagamento deve ser de 50% do valor total do benefício. Os empregadores também pode fazer hoje o pagamento integral, se preferirem. Ao todo, 95,3 milhões de brasileiros terão acesso à remuneração extra de final de ano.
“O 13º salário é um direito garantido pela Constituição Federal a todos os trabalhadores formais, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sejam eles urbanos ou rurais. Aposentados e pensionistas do INSS também são beneficiados e já recebem o 13º salário antecipado no primeiro semestre”, explica gerente de produtos e canais de distribuição da Tecban, Rodrigo Maranini.
Caso o pagamento atrase ou não seja feito, o trabalhador pode entrar com ação judicial cobrando o valor com correção e juros. “Dependendo do caso, também é possível pedir indenização por danos morais”, explica o advogado Gilson de Souza Silva.
O Ministério do Trabalho pode ainda realizar fiscalização e multar a empresa. “A depender da convenção coletiva de cada categoria, podem existir multas adicionais, pagas diretamente ao empregado ou ao sindicato.”
A segunda tem como prazo o dia 20 de dezembro.
Qual o valor do 13º salário?
O cálculo do valor a ser recebido utiliza o salário registrado na carteira de trabalho. “Para quem recebe comissões, horas extras ou adicionais, o 13º é calculado pela média desses valores, garantindo que o trabalhador receba conforme a remuneração real”, diz o advogado Gilson de Souza Silva, especialista em Direito do Trabalho e sócio do Comparato, Nunes, Federici & Pimentel Advogados (CNFLaw).
O valor do 13º salário será então proporcional aos meses trabalhados no ano. Outro aspecto importante na conta é que contam como meses trabalhados qualquer mês em que o trabalhador atuou por 15 dias ou mais na empresa.
Já a primeira parcela, cujo prazo para pagamento é a sexta-feira, deverá corresponder a 50% do valor total.
Como calcular o dinheiro que irei receber?
Rodrigo Maranini formulou o seguinte passo a passo:
- Divida o seu salário bruto de novembro por 12.
- Multiplique o resultado pelo número de meses trabalhados no ano (contando meses com 15 dias ou mais).
- A primeira parcela a ser paga em 28 de novembro é exatamente a metade (50%) desse valor total calculado.
Você precisa fazer login para comentar.