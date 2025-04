Fluminense bate Bragantino em reestreia de Renato Gaúcho e retorno de Ganso

O Fluminense bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na tarde de hoje (6), no Maracanã, e venceu a primeira no Campeonato Brasileiro em jogo que marcou a estreia de Renato Gaúcho no comando do time tricolor e a volta do meia Ganso.

O triunfo foi no sufoco. Lima abriu o placar no primeiro tempo, e Martinelli, já nos acréscimos da partid, fez o segundo. Pitta tinha deixado tudo igual na reta final do jogo.

Com o resultado, a equipe das Laranjeiras chega a três pontos, enquanto o Massa Bruta permanece com um.

Na próxima rodada, o Flu recebe o Santos, no Maracanã, no domingo. Já o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo, sábado, no Nabi Abi Chedid.

Fonte: UOL

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários