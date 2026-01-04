Fluminense anuncia contratação de Guilherme Arana

Por Redação Placar

O Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, neste domingo, 4. A oficialização aconteceu dias após o Atlético Mineiro, o clube carioca e o staff do atleta entrarem em acordo pela transferência.

Por meio de canais oficiais, o clube divulgou a chegada do jogador ao CT Carlos Castilho. O contrato do lateral de 28 anos é válido até o fim de 2029. Arana vestirá a camisa 13 pelo Tricolor.

Atualmente, o elenco do Tricolor conta com Renê e Gabriel Fuentes como opções para a lateral esquerda. Assim, Luis Zubeldía passa a ter mais um nome para o setor.

Revelado pelo Corinthians, Arana teve passagem pelo futebol europeu antes de se firmar no Atlético Mineiro. Pelo Galo, acumulou títulos, protagonismo e convocações para a seleção brasileira.