Flávio pede que apoiadores evitem PF e vão a vigília por Bolsonaro

Apesar da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a vigília que estava marcada para ocorrer neste sábado (22/11), por iniciativa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), deve ocorrer.

O senador convocou o ato pelas redes sociais na tarde deste sábado e reiterou o convite aos apoiadores, em live transmitida, para que sigam rumo à frente do condomínio de Bolsonaro.

“Neste momento difícil e de total ruína da democracia, peço a todos que não se precipitem em nada, por exemplo, não vão para frente da sede da PF. Quem puder, venha para a vigília hoje, às 19h, para buscamos antes de qualquer coisa a força de Deus”, escreveu Flávio nas redes sociais.

A vigília convocada por Flávio é citada na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao decretar a prisão preventiva de Bolsonaro. O pedido encaminhado pela Polícia Federal (PF) à Corte afirma que a aglomeração colocaria em risco os agentes, além do próprio Bolsonaro, em uma eventual fuga.

O documento cita a postagem de Flávio Bolsonaro, que “incita adeptos” de Bolsonaro “a se deslocarem até as proximidades da residência do condenado”.

“O senador da República faz uso do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa que tentou um golpe de Estado no ano de 2022, utilizando a metodologia da milícia digital para disseminar por múltiplos canais mensagens de ataque e ódio contra as instituições”, diz trecho da decisão de Moraes.

24 horas

Moraes determinou que a defesa de Bolsonaro se manifeste em 24 horas para explicar por que o ex-chefe do Palácio do Planalto tentou violar a tornozeleira eletrônica, que utilizava desde 18 de julho — poucos dias depois de ter tido a prisão domiciliar decretada pelo ministro.

Após a manifestação da defesa, Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) também se pronuncie no mesmo prazo.