Flanelinha é esfaqueado após briga com outro guardador de carros na Avenida Brasil, em Rio Branco
Um flanelinha identificado como Francisco Amilton Souza da Silva, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de faca no início da tarde desta sexta-feira (6), nas proximidades do Comando-Geral da Polícia Militar, na Avenida Brasil, região central de Rio Branco.
De acordo com informações da polícia, Francisco teria se desentendido com outro guardador de carros, o que acabou evoluindo para uma briga. Durante a confusão, o suspeito sacou uma faca e desferiu três golpes contra a vítima.
Francisco foi atingido na perna direita, no braço direito e na mão direita, sendo que um dos golpes chegou a transfixar a mão.
Populares que passavam pelo local encontraram o homem ferido e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma ambulância foi enviada ao local e a equipe realizou os primeiros atendimentos antes de encaminhar a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar dos ferimentos, ele foi levado à unidade de saúde em estado de saúde estável.
Policiais militares do 1º Batalhão realizaram buscas na região, mas o suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado.
O caso deverá ser investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Após 30 anos de ofício, artesã celebra conquista de carteira profissional em mutirão de cadastro
Há cerca de três décadas, Jacileuda Coelho da Silva dá novos formatos à sementes típicas da região, miçangas e E.V.A. No entanto, foi apenas neste sábado, 7, enquanto passeava pelo centro de Rio Branco, que a artesã encontrou a oportunidade de oficializar seu ofício, no mutirão de serviços oferecidos no Março Delas: Acre Pelas Mulheres.
Durante o evento promovido pelo governo do Acre, com a participação de diversas secretarias estaduais, foi no estande da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) que dona Jacileuda encontrou a oportunidade que tanto procurava.
“Eu estava passando, parei para conversar com uma moça e expliquei que tinha muita vontade de tirar minha carteirinha de artesã. Então ela me explicou como funcionava o processo e me encaminhou para o cadastro”, explica Jacileuda.
O serviço de emissão da Carteira de Artesão compõe a carta de serviços que a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo ofertou durante o evento, incluindo registro no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e cadastro de pequenos empreendedores, destaca a diretora de Empreendedorismo da Sete, Patrícia Parente.
“Estamos aqui para promover e atender aquelas que fazem o estado do Acre se mover. Além de estarmos com uma casa cápsula da Casa do Artesanato Acreano, onde foi feito uma curadoria para promover o trabalho das artesãs acreanas. Elas, que por meio de suas mãos, transformam a nossa natureza em arte”, destacou Patrícia.
“Também falamos sobre os atrativos turísticos que temos no estado do Acre. Então é uma oportunidade para que mulheres empreendedoras, prestadoras de serviços turísticos conheçam, se cadastrem e fortaleçam o nosso turismo”, acrescentou o diretor de Turismo da Sete, Jackson Viana.
Carteira de Artesão
O registro no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), possibilita o reconhecimento formal do exercício da profissão com a emissão da Carteira Nacional do Artesão. De acordo com a coordenadora do Artesanato Acreano, Risoleta Queiroz, a Carteira Nacional do Artesão dá acesso a eventos e capacitações, apoiadas pelo PAB. “A carteira é totalmente gratuita, sem anuidade nem taxa de adesão e é emitida logo após o registro do artesão no Sicab”, explicou.
Além disso, o cadastro também possibilita que o artesão participe de feiras de artesanato nacionais e internacionais e acesse incentivos fiscais (benefícios dados somente em alguns estados). A carteira nacional do artesão possibilita a facilidade de acesso ao microcrédito (empréstimo de pequeno valor a microempreendedores formais e informais); acesso à nota fiscal avulsa de Emissão Eletrônica (e-NFA); e a possibilidade de ser contribuinte autônomo para fins previdenciários.
Para fazer o cadastro, é necessário que o interessado seja maior de 18 anos e apresente RG, CPF, comprovante de endereço, inscrição no PIS/Pasep (opcional), e uma peça artesanal de sua autoria ou foto em alta resolução. O cadastro pode ser realizado na Casa do Artesanato Acreano, localizada na Rua Senador Eduardo Assmar, 187, no Segundo Distrito, em frente ao Calçadão da Gameleira. O espaço funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados e domingos o funcionamento é das 13h às 17h.
Vice-governadora Mailza participa de ação de cidadania voltada às mulheres no Palácio Rio Branco
Com colaboração de Carolina Torres
Mulheres acreanas foram protagonistas de uma grande mobilização de cidadania promovida pelo governo do Estado, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana. A vice-governadora Mailza Assis participou da ação Março Delas: Acre pelas Mulheres, iniciativa que reuniu diversos órgãos públicos para oferecer serviços, atendimentos e orientações voltadas especialmente ao público feminino.
A ação foi realizada pelas secretarias de Estado da Mulher (Semulher) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com diversos outros órgãos e pastas de governo.
Durante a agenda, Mailza destacou que a ação representa um esforço conjunto do Estado para fortalecer a rede de proteção e ampliar oportunidades para as mulheres.
“Esse é um momento de cuidado, acolhimento e respeito. Como secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, reforço que nosso compromisso é garantir que cada mulher acreana tenha acesso aos seus direitos, aos serviços públicos e às oportunidades necessárias para viver com dignidade e segurança”, afirmou.
A ação integrou a programação do Março Delas, campanha do governo estadual voltada à valorização das mulheres e à ampliação do acesso a serviços essenciais. Ao longo da programação, diversas instituições garantiram atendimentos nas áreas de cidadania, assistência social, saúde, segurança e orientação jurídica.
Entre os momentos institucionais da agenda, foi realizada a assinatura de um termo aditivo ao acordo de cooperação técnica entre a SEASDH e o Instituto Federal do Acre (Ifac), reforçando a parceria para o desenvolvimento de ações voltadas à qualificação profissional, inclusão social e fortalecimento de políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade, com atenção especial às mulheres.
A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, também ressaltou a importância da integração entre as instituições para fortalecer as políticas públicas voltadas ao público feminino.
“Quando o Estado se une para oferecer serviços e informação, estamos ampliando caminhos para que as mulheres tenham mais autonomia, proteção e voz na sociedade. Esse trabalho integrado fortalece a rede de apoio e reafirma que as mulheres não estão sozinhas”, destacou.
Na área de cidadania e assistência social, coordenada pela SEASDH, foram ofertados serviços como emissão de documentos, atendimento do Bolsa Família, orientações do Centro de Direitos Humanos e distribuição de peças por meio do Guarda-Roupa Social.
Joana D’arc do Nascimento, moradora do município de Bujari e empreendedora há seis anos, participou do evento ao lado da filha como integrante do Movimento de Mulheres Camponesas – Construindo o Bem Viver. As duas atuam na comercialização de produtos alimentícios regionais, como salgados e sucos naturais, e aproveitaram a programação para apresentar e vender seus produtos pela primeira vez em um evento desse porte.
“Nosso trabalho começou com a produção de sucos naturais, 100% feitos da fruta. A gente aproveita muito o período de safra, compra as frutas da época e prepara os sucos. Com o tempo, fomos ampliando e começamos também a produzir salgados. Esse trabalho tem sustentado nossa família e também tem incentivado muitas mulheres e outras pessoas a empreender e buscar uma renda por meio daquilo que sabem fazer”, contou.
Mailza também enfatizou que iniciativas como essa contribuem para fortalecer o protagonismo feminino e ampliar o reconhecimento do papel das mulheres na construção da sociedade.
“As mulheres são protagonistas em todos os espaços na família, no trabalho, na politica e nas comunidades. Nosso dever é garantir respeito, atenção e oportunidades para que cada mulher possa desenvolver seu potencial e ocupar os espaços que desejar. Quando valorizamos as mulheres, estamos fortalecendo toda a sociedade”, afirmou a vice-governadora
Já na área da saúde, ações conduzidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) garantiram atendimentos clínicos e ginecológicos, além de suporte de ambulância e serviços especializados. Durante a programação também foram entregues perucas destinadas a mulheres em tratamento oncológico, além do anúncio da ordem de serviço para implantação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), fortalecendo a rede de atendimento especializado no estado.
A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) também participou da programação com a entrega de chaves de unidades habitacionais do programa Pró-Moradia e de títulos definitivos de regularização fundiária. As entregas priorizaram mulheres, especialmente mães solo e chefes de família, reforçando o papel da política habitacional como instrumento de segurança, autonomia e dignidade.
Dona Alcinete Flores esperava por uma casa há 13 anos e agora está com a chave da casa própria na mão. “Não tenho palavras, é a realização de um sonho, agradeço muito à vice-governadora,e ao governador por esse momento”, falou.
A Semulher foi a responsável pela certificação de participantes da oficina de customização de camisetas, iniciativa voltada ao incentivo ao empreendedorismo e à geração de renda entre mulheres.
Além disso, ações de proteção às mulheres também foram realizadas com a participação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Patrulha Maria da Penha e Defensoria Pública, ampliando o acesso a orientações e medidas de proteção.
Maria de Jesus Santos de Souza, moradora do bairro Canaã e funcionária pública, também participou da ação e aproveitou os serviços oferecidos pelo Guarda-Roupa Social.
“Eu achei muito boa a iniciativa da nossa governadora. Na verdade, vim porque trabalho na Fundação Hospitalar da Polícia Militar e fomos convidados para participar. Aproveitamos a oportunidade para entrar aqui e escolher uma peça do guarda-roupa social. As roupas são muito boas, gostei muito”, relatou.
Para ela, iniciativas voltadas exclusivamente ao público feminino são importantes para fortalecer e valorizar as mulheres. “Com certeza as mulheres precisam ter esse momento só para elas. É muito importante e muito bonito o que o governo está fazendo pelas mulheres”, destacou.
A secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, estava no evento e falou do protagonismo da mulher indígena nos dias de hoje. “Conseguimos nosso espaço e hoje somos mulheres mais fortes, estamos à frente de importantes pastas e no cenário geral, tanto político como em diversos outros setores, então, não é apenas esse dia, esse mês, são todos os dias”, afirmou.
Iluminação do Palácio Rio Branco
A programação foi encerrada com um momento simbólico de valorização das mulheres: o acendimento das luzes do Palácio Rio Branco. A iluminação especial marcou uma homenagem às mulheres acreanas e reforçou a importância da luta por igualdade, respeito e garantia de direitos.
Realizado nas escadarias do palácio, o ato representou o reconhecimento da força feminina e da contribuição das mulheres para o desenvolvimento do Acre, além de reforçar o compromisso do governo do Estado em fortalecer políticas públicas voltadas à proteção, autonomia e valorização das mulheres em todo o território acreano.
Na oportunidade, houve apresentação musical com a cantora Iana Sarquis, apresentação de dança de carimbó e o grupo de funcional de mulheres da Polícia Militar também fez uma atividade.
Prefeitura de Rio Branco entrega quadra esportiva reformada no Conjunto Universitário
A Prefeitura de Rio Branco entregou, na tarde desta sexta-feira (6), a quadra esportiva do Conjunto Universitário totalmente reformada. O espaço recebeu melhorias estruturais, instalação de grama sintética e nova iluminação em LED, proporcionando mais segurança e qualidade para a prática esportiva e atividades de lazer da comunidade.
A solenidade contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, secretários municipais, autoridades e moradores da região.
Incentivo ao esporte e à juventude
Durante o evento, o prefeito destacou a importância de investir em espaços que incentivem crianças e adolescentes a praticarem esportes.
“Eu estou muito feliz que a gente está fazendo um lindo trabalho, tanto na educação como na cultura, como no nosso querido esporte. Essa é a forma que temos de encaminhar bem as nossas crianças e os nossos jovens para o bom caminho”, afirmou o prefeito.
Mais investimentos na infraestrutura esportiva
Na ocasião, o prefeito também assinou a ordem de serviço para a reforma do ginásio coberto localizado ao lado da quadra, ampliando os investimentos em infraestrutura esportiva na região.
“O nosso ginásio coberto também será reformado. Eu autorizei hoje aqui. O nosso povo, as nossas crianças e a juventude do Universitário merecem”, disse Bocalom.
A revitalização do espaço foi comemorada pela comunidade.
O presidente da Associação de Moradores do Conjunto Universitário, Eliel Santos, destacou a importância da quadra para os projetos sociais desenvolvidos na região.
“Eu acredito que muitos vão ver a animação das crianças. Isso já diz tudo. É a alegria delas ter um espaço recuperado. Nós temos um projeto social há quatro anos e buscamos envolver as crianças no esporte e também em atividades comunitárias”, relatou.
Gestão amplia ações em esporte, lazer e educação
O vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alysson Bestene, ressaltou que a obra representa mais um investimento da gestão municipal em políticas públicas voltadas à juventude.
“Essa é uma demonstração de que a gestão do prefeito Bocalom tem feito muitos investimentos na educação, no esporte e no lazer. Essa quadra é uma obra importante para uma região significativa da cidade”, destacou.
Ele também lembrou que a região deverá receber novos avanços na área educacional.
“Em breve estaremos aqui credenciando mais uma escola, que é a nossa creche Gumercindo Bessa. Isso demonstra que a gestão se preocupa com o futuro das nossas crianças”, afirmou.
Compromisso com o esporte
O secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas Costa Silva, enfatizou que a revitalização de espaços esportivos é um compromisso da atual gestão.
“É um compromisso do prefeito Tião Bocalom fazer com que os espaços funcionem de verdade. A comunidade já nos solicitou também a manutenção de um campo aqui próximo e vamos trabalhar para atender essa demanda”, disse.
Investimentos no esporte
O deputado federal Eduardo Veloso também participou da inauguração e anunciou a destinação de aproximadamente R$ 4,5 milhões em recursos para investimentos no esporte em Rio Branco, por meio de emenda parlamentar.
“São quase quatro milhões e meio investidos no esporte. Investir em esporte e lazer é investir no futuro das pessoas e ajudar a construir uma sociedade melhor”, afirmou o parlamentar.
Com a entrega da quadra reformada, a Prefeitura de Rio Branco reforça o compromisso de ampliar os espaços de esporte e lazer na capital, incentivando a prática esportiva e promovendo mais qualidade de vida para a população.
