Flamengo x Pyramids: onde assistir, horário e escalações
O Flamengo vai enfrentar o Pyramids, do Egito, neste sábado, 13, às 14 horas (horário de Brasília), em duelo válido pela semifinal da Copa Intercontinental. A partida vai acontecer no Estádio Ahmad bin Ali, que fica na cidade de Al Rayyan, a 20 quilômetros de Doha, no Catar.
Na última partida do torneio, o Rubro-negro venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, com dois gols marcados pelo meia Arrascaeta, e conquistou o troféu do “Derby das Américas”.
O Pyramids conquistou a Liga dos Campeões da Ásia pela primeira vez na temporada 2024-25, título que credenciou a equipe para a disputa da Copa Intercontinental neste ano, além da Copa do Mundo de Clubes em 2029. O clube passou por duas fases eliminatórias anteriores antes de se classificar para o jogo de hoje. Em setembro, o Pyramids eliminou o Auckland City, da Nova Zelândia, com uma vitória por 3 a 0, e o Al Ahli, da Arábia Saudita, depois de ganhar por 3 a 1, conquistando assim a Copa África-Ásia-Oceania. O técnico da equipe é o croata Krunoslav Jurcic, ex-Al Nassr e Dinamo Zagreb. Na última terça-feira, 9, o clube escalou reservas e sofreu uma goleada por 6 a 1 para o National Bank, em partida válida pela primeira rodada da Copa da Liga do Egito.
Além de passar para enfrentar o Paris Saint-Germain, campeão da UEFA Champions League 24-25, na grande decisão da Copa Intercontinental 2025, o vencedor do confronto vai receber o troféu de campeão da “Copa Challenger”. A final do torneio vai ser disputada na quarta-feira, dia 17, também às 14 horas (horário de Brasília).
Como assistir ao jogo entre Flamengo e Pyramids?
Flamengo e Pyramids vão se enfrentar neste sábado, 13, às 14 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela “Copa Challenger”, semifinal da Copa Intercontinental, no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar. A partida terá transmissão da TV Globo, Sportv, Ge TV, CazéTV e FIFA+.
Santa Cruz goleia Atlético Maringaense e vai decidir a MGF Cup
O Santa Cruz goleou o Atlético Maringaense por 5 a 1 nesta sexta, 12, no estádio municipal Orlando Péron em Floraí, no Paraná, e garantiu uma vaga na decisão da MGF Cup Sub-16. Mussarela, Samuel, JV, Alexsander e Micael (contra) marcaram os gols da Capivara.
“Fizemos uma partida equilibrada desde o início e conquistamos uma grande vitória. O momento, agora, é para descansar e começar a pensar na decisão”, declarou o técnico Maydenson Costa.
Final contra o ProSol
O Santa Cruz enfrenta o ProSol na decisão da MGF Cup nesta sexta, 13, às 12 horas (hora Acre), no estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná.￼Foto Santa Cruz: Jogadores do Santa Cruz comemoraram a vaga na final do torneio
Santa Cruz vence o Furacão do Norte nas penalidades e é tricampeão Estadual
Depois de um empate por 0 a 0 no tempo normal, o Santa Cruz venceu o Furacão do Norte por 4 a 3, nas penalidades, nesta sexta, 12, no Tonicão, e conquistou o tricampeonato Estadual Sub-13.
Muito disputado
Santa Cruz e Furacão do Norte realizaram uma partida bem disputada desde o início. Com 1 minuto de jogo, o atacante Edson, do Santa Cruz, foi expulso do jogo após uma entrada forte no lateral Miguel, do Furacão Norte.
O Furacão tentou pressionar, mas o Santa Cruz marcou forte. Na segunda etapa, as duas criaram poucas oportunidades e a decisão foi para as penalidades.
Isaac garantiu o título
O goleiro Marcos, do Furacão, defendeu as duas primeiras cobranças do Santa Cruz e garantiu uma boa vantagem. Na sequência da disputa, o goleiro Isaac fez quatro defesas e o Santa Cruz comemorou a conquista.
Brasileia venceu o Fluminense da Bahia e é finalista da Série A
O Brasileia venceu o Fluminense da Bahia por 6 a 3, no tempo normal, e 4 a 1, na prorrogação, nesta sexta, 12, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, e garantiu uma vaga na final do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. A equipe do Brasileia volta a decisão do torneio mais importante da temporada.
Segundo finalista
O segundo finalista do Estadual será definido neste sábado, 13, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro da Silva Mota, em Xapuri, no confronto entre Atlético Xapuriense e Quinari. Os donos da casa venceram o primeiro jogo por 5 a 3, em Senador Guiomard, e por isso jogam pelo o empate.
Finais nos dias 20 e 27
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para os dias 20 e 27 deste mês as finais do Estadual. A equipe campeã garante vaga na Taça Brasil em 2026.
