Flamengo x Pyramids: onde assistir, horário e escalações

O Flamengo vai enfrentar o Pyramids, do Egito, neste sábado, 13, às 14 horas (horário de Brasília), em duelo válido pela semifinal da Copa Intercontinental. A partida vai acontecer no Estádio Ahmad bin Ali, que fica na cidade de Al Rayyan, a 20 quilômetros de Doha, no Catar.

Na última partida do torneio, o Rubro-negro venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, com dois gols marcados pelo meia Arrascaeta, e conquistou o troféu do “Derby das Américas”.

O Pyramids conquistou a Liga dos Campeões da Ásia pela primeira vez na temporada 2024-25, título que credenciou a equipe para a disputa da Copa Intercontinental neste ano, além da Copa do Mundo de Clubes em 2029. O clube passou por duas fases eliminatórias anteriores antes de se classificar para o jogo de hoje. Em setembro, o Pyramids eliminou o Auckland City, da Nova Zelândia, com uma vitória por 3 a 0, e o Al Ahli, da Arábia Saudita, depois de ganhar por 3 a 1, conquistando assim a Copa África-Ásia-Oceania. O técnico da equipe é o croata Krunoslav Jurcic, ex-Al Nassr e Dinamo Zagreb. Na última terça-feira, 9, o clube escalou reservas e sofreu uma goleada por 6 a 1 para o National Bank, em partida válida pela primeira rodada da Copa da Liga do Egito.

Além de passar para enfrentar o Paris Saint-Germain, campeão da UEFA Champions League 24-25, na grande decisão da Copa Intercontinental 2025, o vencedor do confronto vai receber o troféu de campeão da “Copa Challenger”. A final do torneio vai ser disputada na quarta-feira, dia 17, também às 14 horas (horário de Brasília).

Como assistir ao jogo entre Flamengo e Pyramids?

Flamengo e Pyramids vão se enfrentar neste sábado, 13, às 14 horas (horário de Brasília), em jogo válido pela “Copa Challenger”, semifinal da Copa Intercontinental, no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar. A partida terá transmissão da TV Globo, Sportv, Ge TV, CazéTV e FIFA+.

Fonte: Revista Veja

