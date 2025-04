Flamengo vence Táchira na estreia da Libertadores 2025

Na noite desta quinta-feira (3), o Palmeiras estreou na Copa Libertadores da América com o pé direito. Fora de casa, no Estádio Nacional de Lima, no Peru, o Verdão venceu o Sporting Cristal por 3 a 2, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos do torneio continental.

Estêvão abriu o placar para o Verdão, depois Prepper empatou. Na segunda etapa, Piquerez colocou o Verdão na liderança do placar, mas logo Tavara acertou um chutaço de longe pelo empate. No final, já nos acréscimos, Richard Ríos marcou o gol da vitória palestrina na Libertadores.

O duelo começou disputado e com muitas disputas no meio, com o Palmeiras um pouco melhor na partida. As principais chances, porém, foram criadas pelo Sporting Cristal: Santiago González assustou de falta e depois Weverton fez milagre em cabeçada de Chávez.

Depois dos sustos, o Verdão entrou no jogo e viu Estêvão ter duas chances. Na primeira, perdeu chance incrível com uma cabeçada com o gol livre, mas depois não perdoou e abriu o placar depois do goleiro peruano dar rebote.

Na segunda etapa, o Palmeiras melhorou e tomou conta do jogo. Vitor Roque, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Emi Martínez tiveram boas chances de aumentar o placar, mas Enríquez fez boas intervenções.

E a máxima do futebol prevaleceu nos minutos seguintes: quem não faz, toma. Na primeira chegada peruana da segunda etapa, Prettel empatou o placar com uma bomba de fora da área.

O Verdão voltou a ficar na frente do placar depois de Flaco López sofrer pênalti. Na cobrança, Piquerez bateu forte e fez o 2 a 1. Só que um minuto depois, os peruanos voltaram a empatar o jogo com uma pintura de Tavara, que arriscou de longe e acertou o ângulo de Weverton.

Já nos acréscimos, o gol da vitória do Verdão. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e chegou até Richard Ríos, que só mandou para o fundo das redes.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a entrar em campo no próximo domingo (6). Na Ilha do Retiro, o Verdão visita o Sport pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Na Libertadores, o time de Abel Ferreira joga na quarta-feira (9). No Allianz Parque, o Verdão recebe o Cerro Porteño.

