O Flamengo segue na cola do Internacional na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro derrotou o Corinthians por 2 a 1 hoje (14), no Maracanã, pela 36ª rodada, e depende apenas de seus resultados para conquistar o bicampeonato. Willian Arão e Gabigol fizeram os gols da equipe, enquanto Léo Natel anotou para o Alvinegro.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 68 pontos e tem um de desvantagem para o Inter, que bateu o Vasco por 2 a 0 em São Januário também na tarde de hoje.

