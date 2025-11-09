Conecte-se conosco

Flamengo vence, afunda Santos e mantém viva briga pelo Brasileirão

Publicado

17 segundos atrás

em

Rubro-Negro faz 3 a 2 sobre o Peixe e encosta momentaneamente no líder Palmeiras

Leo Pereira comemora o primeiro gol do Flamengo contra o Santos
Gilvan de Souza/Flamengo – 09.11.2025

O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 neste domingo (9), no Maracanã, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Léo Pereira, Jorge Carrascal e Bruno Henrique fizeram os gols do Rubro-Negro, e Gabriel Bontempo e Lautaro Díaz descontaram para o Alvinegro Praiano já nos minutos finais.

Com o resultado, o Fla chega aos 68 pontos e iguala o líder Palmeiras, que encara o Mirassol ainda nesta noite e tem vantagem no número de vitórias. Já o Peixe segue na zona de rebaixamento, com 33 pontos e na 17ª posição.

Flamengo x Santos: como foi o jogo?

Na caça ao líder Palmeiras, o Flamengo recebeu um Santos pressionado na zona de rebaixamento, mas animado pela volta de Neymar ao time titular. Com o Maracança lotado, os donos da casa buscaram impor o favoritismo logo de cara, e Jorge Carrascal levou perigo logo aos quatro minutos, batendo firme na entrada da área e acertando o lado de fora da rede.

O Peixe, por sua vez, adotou postura defensiva e buscava saídas de velocidade, apostando no talento do camisa 10. Na melhor chance dos visitantes na primeira etapa, Barreal desviou cruzamento e encontrou Neymar, que mergulhou no meio da área e cabeceou a bola à direita do gol aos 20′. Pilhado, o atacante demonstrava a todo tempo sinais de irritação com a arbitragem, o que rendeu cartão amarelo por reclamação logo aos 35 minutos.

O Rubro-Negro seguiu rondando a área adversária, empurando o Alvinegro Praiano para trás. A pressão deu resultado aos 37′, quando Léo Pereira aproveitou sobra de cobrança de escanteio e bateu de canhota para abrir o placar.

O gol do Flamengo fez o Santos buscar mais o ataque antes mesmo do intervalo. Zé Rafael teve boa chance de cabeça, mas mandou para fora; pouco depois, Neymar cobrou falta da lateral da área e obrigou Rossi a defender com um soco.

O bom momento do Peixe, contudo, não teve sequência no início do segundo tempo. De primeira, Arrascaeta lançou Carrascal nas costas da marcação, e o colombiano arrancou e chutou forte para superar Brazão e fazer o segundo gol rubro-negro no jogo logo aos 5′/2°T.

A vantagem do Flamengo pareceu um banho de água fria no Santos, que parou de demonstrar poder de reação. Assim, os mandantes, embalados pela torcida no Maracanã, encontravam espaços no campo de ataque e criavam oportunidades. Em uma dessas jogadas, Varela acionou Bruno Henrique, que invadiu a área e foi derrubado por Willian Arão. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti, mas Arrascaeta desperdiçou a cobrança e acertou a trave.

O Mais Querido seguiu acumulando finalizações, com Samuel Lino levando perigo em jogada individuai e Bruno Henrique perdendo chance cara a cara com Brazão. Não demorou muito, porém, para o camisa 27 se redimir: Igor Vinícius falhou e deu a bola nos pés do atacante, que driblou o goleiro santista e fez o terceiro do Fla.

A partida caminhava para uma vitória tranquila do Flamengo, mas ganhou cortornos dramáticos na reta final. Aproveitando rebote de chute de Robinho Jr. no travessão, Thaciano ajeitou de cabeça para Bontempo empurrar para o fundo das redes aos 43 minutos. No lance seguinte, Rossi defendeu finalização do jovem camisa 7, mas a bola sobrou para Lautaro Díaz fazer o segundo do Peixe. Apesar da reação tardia, o Peixe não conseguiu o empate, e o Rubro-Negro deixou o Maracanã com os três pontos.

O que vem por aí?

A Data Fifa não será de descanso total para Flamengo e Santos, que cumprem jogos atrasados pelo Brasileirão. O Rubro-Negro visita o Sport na Arena Pernambuco no próximo sábado (15), às 18h30, em duelo válido pela 12ª rodada. No mesmo dia, às 21h, o Peixe recebe o Palmeiras na Vila Belmiro, pela 13ª rodada.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 2 SANTOS

33ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Léo Pereira, aos 37′/1°T (1-0); Carrascal, aos 5′/2°T (2-0); Bruno Henrique, aos 35′/2°T (3-0); Bontempo, aos 43′/2°T (3-1); Lautaro Díaz, aos 45′/2°T (3-2)

🟨 Cartões amarelos: Samuel Lino, Arrascaeta (FLA); Neymar, Zé Ivaldo (SAN)

🟥 Cartão Vermelho:

🏟️ Público: 69.612 pessoas

💰 Renda: R$ 5.118.212,50.

⚽ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís) Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Saúl) e Arrascaeta (Michael); Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda) Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Luan Peres (Bontempo), Zé Ivaldo e Souza (Escobar); João Schmidt, Willian Arão e Zé Rafael (Thaciano); Barreal (Lautaro Díaz), Guilherme (Robinho Jr.) e Neymar (Rollheiser).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Fox Milan e Furacão do Norte são os finalistas da Copa Acre Soçaite

Publicado

10 horas atrás

em

9 de novembro de 2025

Por

Foto Wagner Oliveira: Fox Milan goleou e garantiu uma vaga na final

Fox Milan e Furacão do Norte são as equipes finalistas da 1ª Copa Acre de Futebol Soçaite. Nas semifinais disputadas nessa sexta, 7, na quadra do Tancredo Neves, o Fox Milan goleou o Atlético Vila Real por 7 a 1 e o Furacão do Norte derrotou o Cafu Auto Peças por 2 a 1, nas penalidades, após um empate por 2 a 2 no tempo normal.

Finalistas do feminino

A Assermurb “A” bateu a Assermurb “B” por 3 a 2 e o São Francisco venceu o Real Sociedade por 4 a 1 nas semifinais da Copa Acre Soçaite, no feminino.

Finais na sexta

O vice-presidente da Federação Acreana de Futebol 7 Soçaite (FAF7S), Wellington Cabeça, confirmou para sexta, 14, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves, as finais da da Copa Acre.

“Vamos preparar um grande encerramento. Realizamos uma competição com grandes partidas e torcida nas quadras, conseguimos o nosso objetivo”, comentou o dirigente.

Grêmio Xapuriense e Preventório vencem no Estadual Sub-14

Publicado

11 horas atrás

em

9 de novembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: A meia Helena (10) marcou dois gols na vitória do Preventório

Grêmio Xapuriense e Preventório conquistaram vitórias no Campeonato Estadual Feminino Sub-14. Nas partidas disputadas neste sábado, o Grêmio Xapuriense goleou a Assermurb por 6 a 0 e assumiu a liderança isolada do torneio com 6 pontos. No outro confronto, o Preventório venceu o Real Sociedade por 3 a 1 e estreou com vitória na competição.

Próximos jogos 

A 3ª rodada da primeira fase do Estadual Feminino Sub-14 marca para sábado, 15, a partir das 8h30, os jogos entre AFEX x Real Sociedade e Preventório x Assermurb.

Inter cede empate ao Bahia nos acréscimos e segue ameaçado no Brasileirão

Publicado

11 horas atrás

em

9 de novembro de 2025

Por

Duelo pela bola em Inter x Bahia pelo Brasileirão • Instagram: @therafao

O Internacional deixou escapar uma vitória importante neste sábado (8), ao empatar por 2 a 2 com o Bahia no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Ramón Díaz chegou a abrir 2 a 0 com dois gols de Vitinho, mas cedeu o empate nos acréscimos.

Com o resultado, o time gaúcho permanece na 15ª posição, enquanto o Bahia, dirigido por Rogério Ceni, aparece em 5º, com 53 pontos.

O primeiro tempo começou com leve controle do Tricolor baiano, que criou boas chances em jogadas de Ademir e Pulga, mas parou na marcação colorada. Aos 16 minutos, Carbonero chegou a balançar a rede para o Inter, mas o VAR anulou o lance por falta de Mercado em Willian José no início da jogada.

Pouco depois, a pressão dos donos da casa deu resultado. Aos 24 minutos, Bruno Gomes avançou pela direita e cruzou para Vitinho bater cruzado e abrir o placar, quebrando jejum de quatro partidas sem gols do Colorado. O goleiro Ronaldo ainda evitou que o placar fosse mais elástico ao defender finalizações de Bernabei e Borré, enquanto Vitinho desperdiçou chance clara na pequena área.

Na volta do intervalo, o Inter manteve o ritmo e ampliou logo aos três minutos. Juba perdeu a bola no ataque, Bruno Gomes lançou Vitinho em velocidade, e o atacante driblou Arias antes de finalizar com precisão para fazer o segundo.

O Bahia reagiu aos 14, quando Ademir fez boa jogada pela direita e cruzou para Willian José bater de primeira e diminuir. O lance recolocou os visitantes no jogo, e o time de Rogério Ceni passou a pressionar em busca do empate.

O goleiro Ivan ainda fez boa defesa em desvio de Ramos Mingo e contou com a sorte aos 41 minutos, quando Willian José acertou as duas traves na mesma jogada. A insistência baiana foi premiada nos acréscimos: aos 48, David Duarte ganhou pelo alto após cruzamento de Iago, e Tiago completou para o fundo das redes, decretando o empate no Beira-Rio.

O resultado mantém o Internacional próximo da zona de rebaixamento e amplia a sequência sem vitórias como mandante. Já o Bahia, mesmo com a igualdade, soma um ponto valioso fora de casa e segue firme na disputa por vaga na Libertadores.

 

Fonte: CNN

