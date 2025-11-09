Flamengo vence, afunda Santos e mantém viva briga pelo Brasileirão

O Mais Querido seguiu acumulando finalizações, com Samuel Lino levando perigo em jogada individuai e Bruno Henrique perdendo chance cara a cara com Brazão. Não demorou muito, porém, para o camisa 27 se redimir: Igor Vinícius falhou e deu a bola nos pés do atacante, que driblou o goleiro santista e fez o terceiro do Fla.
A partida caminhava para uma vitória tranquila do Flamengo, mas ganhou cortornos dramáticos na reta final. Aproveitando rebote de chute de Robinho Jr. no travessão, Thaciano ajeitou de cabeça para Bontempo empurrar para o fundo das redes aos 43 minutos. No lance seguinte, Rossi defendeu finalização do jovem camisa 7, mas a bola sobrou para Lautaro Díaz fazer o segundo do Peixe. Apesar da reação tardia, o Peixe não conseguiu o empate, e o Rubro-Negro deixou o Maracanã com os três pontos.
O que vem por aí?
A Data Fifa não será de descanso total para Flamengo e Santos, que cumprem jogos atrasados pelo Brasileirão. O Rubro-Negro visita o Sport na Arena Pernambuco no próximo sábado (15), às 18h30, em duelo válido pela 12ª rodada. No mesmo dia, às 21h, o Peixe recebe o Palmeiras na Vila Belmiro, pela 13ª rodada.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 3 X 2 SANTOS
33ª RODADA – BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Léo Pereira, aos 37′/1°T (1-0); Carrascal, aos 5′/2°T (2-0); Bruno Henrique, aos 35′/2°T (3-0); Bontempo, aos 43′/2°T (3-1); Lautaro Díaz, aos 45′/2°T (3-2)
🟨 Cartões amarelos: Samuel Lino, Arrascaeta (FLA); Neymar, Zé Ivaldo (SAN)
🟥 Cartão Vermelho:
🏟️ Público: 69.612 pessoas
💰 Renda: R$ 5.118.212,50.
⚽ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís) Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Saúl) e Arrascaeta (Michael); Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique e Samuel Lino (Everton Cebolinha).
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda) Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Luan Peres (Bontempo), Zé Ivaldo e Souza (Escobar); João Schmidt, Willian Arão e Zé Rafael (Thaciano); Barreal (Lautaro Díaz), Guilherme (Robinho Jr.) e Neymar (Rollheiser).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Você precisa fazer login para comentar.