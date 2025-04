Flamengo goleia o Corinthians com ‘olé’ e festa em Maracanã lotado

Rubro-Negro controla rival paulista e faz 4 a 0 com facilidade, com Cebolinha, Arrascaeta e Pedro (2x), para assumir liderança provisória

Placar

O Flamengo deu show na tarde deste domingo, 27, no Maracanã lotado, e goleou o Corinthians. A equipe carioca dominou por completo, do início ao fim, e venceu por 4 a 0 com muita facilidade. Os gols anotados por Cebolinha, Arrascaeta e Pedro (2x) garantem a liderança provisória do Campeonato Brasileiro ao Rubro-Negro.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Com a marcação alta e o Maracanã pulsando, o Flamengo dificultou a vida do Corinthians, que demorou demais para entrar no jogo. Aos quatro minutos, Everton Cebolinha carregou para o meio e chutou no canto do goleiro Hugo, o primeiro gol da tarde. Logo na sequência, em escanteio pela esquerda, a bola desviou e Pedro tentou completar, mas acabou acertando a trave.

O Corinthians passou a tentar controlar a situação com a bola no pé, tirando o ritmo adversário, mas sem conseguir ameaçar. A única chance com em virada de jogo da esquerda para direita e finalização de primeira de Carrillo que parou no goleiro Rossi.

Mesmo quando o Corinthians parecia mais confortável, foi quando Arrascaeta arrumou novo espaço na entrada da área e chutou no canto para ampliar. Apenas três minutos depois, o goleiro Hugo errou a saída de bola e Pedro anotou o terceiro.

Na volta do intervalo, o Flamengo deixou claro que não tiraria o pé e Arrascaeta acertou o travessão. As chances foram aparecendo, Hugo trabalhou, mas o ritmo baixou ao longo da etapa final. Ainda assim, deu tempo da arbitragem assinalar pênalti no uruguaio em lance polêmico. Na conversão, Pedro transformou em goleada e deu números finais ao clássico.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários