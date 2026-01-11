Cotidiano
Flamengo estreia com empate contra a Portuguesa-RJ no Carioca
Portuguesa, embalada após conquistar a Copa Rio em 2025 e garantindo vaga na Série D do Brasileirão, se fechou bem defensivamente
O Clube de Regatas do Flamengo deu o pontapé inicial na temporada oficial de 2026 e empatou por 1 x 1 contra o time da Portuguesa-RJ, em jogo adiantado da quinta rodada do Campeonato Carioca neste domingo (11/1), disputado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A partida marcou a estreia do time rubro-negro no estadual, mas com uma escalação totalmente alternativa, composta 100% por jovens da base.
O jogo começou equilibrado, com o Flamengo dominando as ações no primeiro tempo, criando as melhores chances, mas esbarrando na falta de capricho na finalização. Destaque para o jovem Wallace Yan, que teve duas oportunidades claras de gol, incluindo uma finalização perigosa, mas não conseguiu balançar as redes. A Portuguesa, embalada após conquistar a Copa Rio em 2025 e garantindo vaga na Série D do Brasileirão, se fechou bem defensivamente e pouco ameaçou o gol defendido pelos garotos do Mengão.
No intervalo, o rumo mudou e a Portuguesa mandou de primeira para o fundo das redes, apesar da posse de bola estar majoritariamente com o Flamengo. O gol foi checado pelo VAR por possível impedimento, mas validado.
Com 13 minutos de acréscimo, o Flamengo conseguiu deixar tudo igual no placar. O gol do clube foi marcado por Iago, zagueiro da base, em cobrança de escanteio cobrado por Wallace Yan: 1 x 1. O árbitro Pierry Dias dos Santos apitou o fim da partida, confirmando o empate.
Por que a escolha
O técnico Filipe Luís optou por preservar os titulares para o calendário apertado que vem pela frente. O Flamengo terá uma verdadeira maratona: até 12 jogos possíveis em 40 dias entre janeiro e março, incluindo clássicos contra Vasco e Fluminense pelo Carioca, a estreia no Brasileirão contra o São Paulo (28/1) e a Supercopa do Brasil contra o Corinthians (1º/2). Por isso, a estreia serviu como teste para as “Crias do Ninho”.
Com um ponto somado, o Flamengo inicia a Taça Guanabara de forma cautelosa. A próxima partida será contra o Bangu (14/1), ainda com time alternativo, antes dos grandes desafios.
Gaúchão: Internacional vence Novo Hamburgo por 2 x 1 de virada
Internacional marcou dois no segundo tempo e venceu de virada o confronto diante do Novo Hamburgo na estreia do Campeonato Gaúcho
Jogo
O Novo Hamburgo levou perigo logo no primeiro ataque da partida. Com 2 minutos de jogo Allison recebeu um belo cruzamento e cabeceou no gol para grande defesa do goleiro Anthoni.
Depois de assustar a defesa do Internacional, Allison teve outra oportunidade e não desperdiçou. Em cobrança de lateral, o meio-campista recebeu de Parede e acertou uma linda bicicleta no ângulo do gol Colorado para abrir o placar da partida.
Na segunda etapa, o Novo Hamburgo cometeu um erro que custou a vitória. Aos 15 minutos, o zagueiro João Marcus cabeceou contra o próprio gol após cruzamento de Alisson. O goleiro Omar tentou afastar o ataque na área mas passou pela bola e confundiu o companheiro de time.
O Internacional lutou até o final para buscar a vitória e conseguiu. Os donos da casa venceram com gol de Diego Coser. O atacante recebeu um passe do capitão Ronaldo e chutou cruzado. A bola desviou no adversário e tirou a chance de defesa do goleiro Omar.
Atual campeão do Campeonato Gaúcho, o Internacional volta a entrar em campo nesta quinta-feira (15/1) para enfrentar o Monsoon FC no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre.
O Novo Hamburgo, por sua vez, encara o Juventude na quarta-feira (14/1), às 19h.
Reforço do Mirassol marca e Leão Caipira vence o São Paulo por 3 x 0
Com dois gols marcados no primeiro tempo, Mirassol vence o São Paulo dentro de casa e inicia campanha no Campeonato Paulista
O Mirassol estreou com pé direito no Campeonato Paulista. O time que mais surpreendeu na temporada 2025 venceu o São Paulo por 3 x 0 neste domingo (11/1) no Estádio Campos Maia. O Leão Caipira contou com gols de Lucas Mugni, reforço da equipe, e gol contra de Alan Franco, ambos ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos do segundo tempo, José Aldo fechou o placar.
Jogo
Os donos da casa abriram o placar logo no início da partida com Lucas Mugni. Um dos principais reforços para a temporada marcou seu primeiro gol com o novo clube aos 6 minutos do primeiro tempo. O meio-campista aproveitou o rebote na finalização de Shaylon que parou na trave e precisou apenas empurrar para o fundo das redes.
O Mirassol ampliou o marcador ainda no primeiro tempo em uma infelicidade de Alan Franco. Ferraresi vacilou na saída de bola e permitiu Alesson a disparar para a área. O atacante bateu de trivela mas a bola desviou no jogador tricolor e acabou no gol.
Shaylon quase marcou o terceiro na reta final da primeira etapa. Aos 38 minutos, o meio-campista arriscou bem mas mandou para fora. Apesar disso, o lance já havia sido paralisado por impedimento.
Lucas Mugni, que fez a sua estreia diante do São Paulo, quase deixou o seu segundo gol na partida. O meio-campista disparou em contra-ataque do Mirassol e finalizou no canto de Rafael, que se esticou para evitar que os donos da casa aumentassem a vantagem.
Apesar dos esforços para não sofrerem mais gols no segundo tempo, o São Paulo não aguentou a pressão do Mirassol, que fechou o placar com José Aldo. Nos acréscimos, o meio-campista aproveitou a falha de Rafael ao afastar o cruzamento de Gabriel e deixou Aldo com espaço e condições.
O Mirassol volta a entrar em campo nesta quarta-feira (14/1) para enfrentar o Primavera às 19h. Enquanto isso, o São Paulo busca somar seus primeiros pontos no Campeonato Paulista no duelo diante do São Bernardo nesta quinta-feira (15/1) às 21h45.
Atlético-MG empata em 1 x 1 com Betim na estreia do Campeonato Mineiro
Reinier marca seu primeiro gol com a camisa do Atlético-MG mas Galo apenas empata na estreia do Campeonato Mineiro; time busca sétimo título
Em jogo de muita intensidade, o Atlético-MG empatou em 1 x 1 com o Betim pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro, neste domingo (11/1), na Arena MRV. Com time mesclado, o Galo empatou com o adversário da região metropolitana com gol de Reinier ainda no primeiro tempo; Jardel deixou tudo igual para o Betim.
Jogo
O Betim iniciou a partida dando um susto na defesa do Atlético-MG. Erick Salles desceu pela direita e cruzou na área para Maycon, o atacante dominou e finalizou no canto do goleiro Éverson com apenas um minuto de jogo.
O Galo respondeu com Cuello. O argentino que se lesionou na metade da temporada passada voltou a ser titular do time mineiro após cinco meses. O atacante recebeu na esquerda e bateu colocado mas a finalização parou por cima do gol.
Reinier foi quem abriu o placar da partida para os donos da casa aos 21 minutos. O ex-Real Madrid fez bela jogada em tabela com Rony para liberar espaço dentro da área e encobrir o goleiro do Betim. Foi o primeiro gol do camisa 19 com a camisa do Atlético-MG.
O alvinegro quase ampliou no primeiro tempo com Cadu. O atacante das categorias de base do Galo recebeu um passe de Cuello em contra-ataque, puxou a jogada para o meio e arriscou uma bomba de fora da área para grande defesa do goleiro Jori.
O roteiro da primeira etapa se repetiu no segundo tempo. O Betim voltou melhor do intervalo e começou melhor a partida, dessa vez, com gol. Logo no primeiro minuto, Diego Jardel aproveitou o vacilo do Galo no meio campo, driblou o zagueiro e encobriu o goleiro Éverson pra empatar o confronto.
Próximos jogos
O Atlético-MG volta a entrar em campo nesta quarta-feira (14/1) para enfrentar o North Esporte Clube em Montes Claros-MG. Será o primeiro confronto na história entre as equipes. O time do interior mineiro foi destaque da divisão de acesso do estadual e garantiu a vaga para a elite da disputa.
Enquanto isso, o Betim joga sua primeira em casa no Campeonato Mineiro e enfrenta o Uberlândia na mesma data na Arena Vera Cruz.
