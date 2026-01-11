Flamengo estreia com empate contra a Portuguesa-RJ no Carioca

O Clube de Regatas do Flamengo deu o pontapé inicial na temporada oficial de 2026 e empatou por 1 x 1 contra o time da Portuguesa-RJ, em jogo adiantado da quinta rodada do Campeonato Carioca neste domingo (11/1), disputado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A partida marcou a estreia do time rubro-negro no estadual, mas com uma escalação totalmente alternativa, composta 100% por jovens da base.

O jogo começou equilibrado, com o Flamengo dominando as ações no primeiro tempo, criando as melhores chances, mas esbarrando na falta de capricho na finalização. Destaque para o jovem Wallace Yan, que teve duas oportunidades claras de gol, incluindo uma finalização perigosa, mas não conseguiu balançar as redes. A Portuguesa, embalada após conquistar a Copa Rio em 2025 e garantindo vaga na Série D do Brasileirão, se fechou bem defensivamente e pouco ameaçou o gol defendido pelos garotos do Mengão.

No intervalo, o rumo mudou e a Portuguesa mandou de primeira para o fundo das redes, apesar da posse de bola estar majoritariamente com o Flamengo. O gol foi checado pelo VAR por possível impedimento, mas validado.

Com 13 minutos de acréscimo, o Flamengo conseguiu deixar tudo igual no placar. O gol do clube foi marcado por Iago, zagueiro da base, em cobrança de escanteio cobrado por Wallace Yan: 1 x 1. O árbitro Pierry Dias dos Santos apitou o fim da partida, confirmando o empate.

Por que a escolha

O técnico Filipe Luís optou por preservar os titulares para o calendário apertado que vem pela frente. O Flamengo terá uma verdadeira maratona: até 12 jogos possíveis em 40 dias entre janeiro e março, incluindo clássicos contra Vasco e Fluminense pelo Carioca, a estreia no Brasileirão contra o São Paulo (28/1) e a Supercopa do Brasil contra o Corinthians (1º/2). Por isso, a estreia serviu como teste para as “Crias do Ninho”.

Com um ponto somado, o Flamengo inicia a Taça Guanabara de forma cautelosa. A próxima partida será contra o Bangu (14/1), ainda com time alternativo, antes dos grandes desafios.