Flamengo empata com Racing e vai à final da Libertadores 2025
O Flamengo está na final da Libertadores 2025. Na noite desta quarta-feira (29/10), o time brasileiro empatou em 0 x 0 com o Racing, na Argentina, e garantiu vaga na decisão da competição. A classificação foi confirmada com o resultado no jogo de ida, quando o Rubro-Negro venceu por 1 x 0.
Nos primeiro minutos da partida, com a tentativa de se aproveitar do clima proporcionado por seus torcedores, o Racing tentava impor uma pressão em seu adversário. Porém, além de não conseguir dominar o confronto, o time argentino viu o Flamengo ficar confortável no jogo.
Após este momento inicial, as equipes trocaram boas chances para tirar o zero do placar, mas paravam em boas defesas dos goleiros. Inicialmente, a equipe brasileira foi melhor, tinha mais posse de bola e conseguia finalizar no gol. Porém, já próximo do intervalo, os donos da casa, principalmente, através de lançamentos na área, se recolocou na disputa.
Aos 10 minutos do segundo tempo, Gonzalo Plata recebeu cartão vermelho direto após agressão a Marcos Rojo. Após esta situação, o Racing tomou conta do jogo e pressionava o Flamengo.
Veja o lance que gerou a expulsão:
Aos 30, Rojo acertou Léo Ortiz e o juiz expulsou o zagueiro. Porém, após ser chamado no VAR, o árbitro mudou a decisão e retirou o cartão do defensor.
Com um a mais, o jogo virou ataque contra defesa. Novamente, principalmente, através de lançamentos para dentro da área, o Racing tentava fazer o gol de todas as formas. E foi nesse momento em que o goleiro do Flamengo, Rossi, brilhou e manteve o empate de 0 x 0 até o fim.
Com este resultado, o Rubro-Negro se garantiu na decisão da Libertadores de 2025. Esta será a quinta vez do time carioca na final da competição.
A grande decisão
A final da Libertadores será disputada no dia 29/11, um sábado. O palco da grande decisão será o Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.
O adversário do Flamengo será definido nesta quinta-feira (30/10), no jogo entre Palmeiras x LDU. Na partida de ida, os equatorianos ganharam do Alviverde por 3 x 0. O confronto acontecerá às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.
Brasileirão: Fluminense vence Ceará, ultrapassa Botafogo e entra no G6
Em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense despachou o Vozão por 1 x 0, gol marcado por Renê
A noite foi de alegria para os torcedores tricolores no Maracanã. Em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Cearápor 1 x 0 nesta quarta-feira (29/10). O único gol da partida foi marcado por Renê, de falta.
Com o resultado, o Fluminense ultrapassou o Botafogo e assumiu a 6ª colocação da Série A do Brasileirão, com 47 pontos, e entrou no G6 da competição local. O Ceará segue na parte debaixo da tabela, na 14ª posição. O Vozão está com 35 pontos.
O jogo
A partida no Estádio Mário Filho, o Maracanã, começou movimentada, mas sem finalizações. Apesar da correria, os goleiros Fábio e Bruno Ferreira ficaram mais tranquilos ao longo do primeiro tempo. Porém, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu abrir o placar na primeira oportunidade de gol, mas foi assinalado impedimento.
Porém, no lance seguinte, o Fluminense foi às redes. Aos 25 minutos, Renê cobrou falta de perna esquerda, a bola foi desviada no meio do caminho e morreu no fundo das redes: 1 x 0. No fim da etapa inicial, o Fluminense voltou a assustar e quase fez o segundo com Lucho Acosta. Porém, o impedimento havia sido marcado.
A etapa final foi muito mais movimentada. O Fluminense teve as melhores chances de marcar, inclusive acertando a trave de Bruno Fernandes. O Ceará cresceu no fim da partida, assustando o goleiro Fábio.
Nos acréscimos, o Fluminense construiu uma boa jogada com Keno e Cano. Porém, Bruno Ferreira fez excelente na finalização do camisa número 11 e impediu o tento do Tricolor.
Próximas partidas
Fluminense e Ceará voltam a se enfrentar no próximo domingo (2/11). Em partida válida pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão, o Vozão recebe o Tricolor das Laranjeiras no Estádio Castelão, às 16h.
Fase de quartas da Copa Acre terá dois jogos no Tangará
A fase de quartas de final da Copa Acre de Futebol Soçaite inicia nesta quarta, 29, a partir das 19 horas, na quadra do Tangará, com duas partidas.
Furacão do Norte e Adalberto Aragão disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o GW Esporte enfrenta o Cafu Auto Peças.
“Temos seis equipes nesta fase, divididas em dois grupos. Os dois primeiros classificados de cada chave avançam para as semifinais”, declarou o vice-presidente da Federação Acreana Futebol Soçaite(FAF7S), Wellington Cabeça.
Diretoria da Adesg fecha contratações e programa estreias contra o Sena Madureira
A diretoria da Adesg fechou as contratações da meia Geici e da atacante Priscila para a sequência do Campeonato Estadual Feminino. As duas atletas chegam nesta semana à capital acreana e devem estrear no confronto contra o Sena Madureira, pela 3ª rodada da fase de classificação.
“Estávamos com a Gleici e a Priscila contratadas. Precisávamos resolver alguns detalhes e, agora, vamos contar com mais duas atletas de qualidade”, disse Neila Rosas.
Programação definida
O elenco da Adesg vai treinar na quinta, 39, no Sesc, e na sexta, 31, no campo da Assembleia, visando o duelo do fim de semana.
“O grupo vem treinando forte desde o início da semana. A partida contra o Sena é muito importante para as nossas pretensões no Estadual”, declarou a diretora.
Tentar recuperação
A Adesg enfrenta o Sena Madureira no sábado, 1º de novembro, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, e a meta é a recuperação no Estadual. A equipe de Senador Guiomard foi derrotada pelo Galvez por 3 a 1 no último fim de semana.
