Flamengo domina o Botafogo e é campeão da Supercopa do Brasil

O Flamengo é o primeiro campeão da temporada do futebol brasileiro. Neste domingo, 2, a final da Supercopa do Brasil disputada no Mangueirão, em Belém, terminou com vitória rubro-negra por 3 a 1 diante do rival Botafogo, em clássico carioca. Com o título conquistado, o Fla se isola ainda mais como o maior campeão do torneio, com três taças.

O primeiro tempo parecia uma eternidade, mas o problema não com a bola rolando. A chuva em Belém deixou o gramado do Mangueirão em situação delicada e a final precisou ser interrompida pela arbitragem com apenas 15 minutos de jogo.

Antes disso, apesar do pouco tempo, a rede já havia balançado. Sob a forte chuva, Bruno Henrique invadiu a grande área alvinegra aos 12 minutos e foi parado com falta de Lucas Halter. A arbitragem confirmou o pênalti e o próprio BH converteu para o Flamengo.

A paralisação demorou pouco mais de uma hora, e quando retornou o gramado já havia conseguido drenar boa parte da chuva. Mesmo na frente do placar, o Flamengo não diminuiu o ritmo e conseguiu manter um bom domínio sobre o rival. Aos 19 minutos, Michael acionou Bruno Henrique, que chutou cruzado no alto. Um golaço para ampliar a vantagem rubro-negra.

Sem oferecer qualquer perigo, o Botafogo ainda correu o risco de ir para o intervalo em um prejuízo maior. O Fla não aproveitou as demais oportunidades e também parou no goleiro John, que manteve o placar parcial.

O Botafogo tentou correr atrás do prejuízo no segundo tempo, mas as grandes chances ainda foram do Flamengo. A primeira criada foi com Gonzalo Plata, que parou no goleiro John. O atacante Michael também flertou com um golaço, e Arrascaeta parou no goleiro alvinegro.

Aos 33 minutos, o Botafogo ficou perto de voltar para o jogo, quando Alex Telles carimbou o travessão. Na sequência, Luiz Araújo roubou a bola e matou de vez a final com o terceiro tento rubro-negro.

Ainda deu tempo do Botafogo diminuir com Patrick de Paula, mas o título já era do Mengão, que fechou o clássico sob gritos de olé.

