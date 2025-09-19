Cotidiano
Flamengo: Conmebol retira expulsão de Plata na Libertadores
Atacante está liberado para disputar o jogo de volta das quartas de final da competição contra o Estudiantes
A Conmebol decidiu retirar a punição de Gonzalo Plata, do Flamengo, que foi expulso na partida contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores, em um lance polêmico revisado pelo VAR.
Com isso, Plata, que foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, está apto a atuar no jogo de volta do duelo, que será na próxima quinta-feira (25), na Argentina. A informação foi confirmada pelo próprio Flamengo em comunicado oficial.
Mesmo com a retirada do segundo cartão amarelo, que fez com que o jogador fosse expulso, a primeira advertência, recebida ainda no primeiro tempo do jogo, segue válida. Ou seja, o Flamengo terminou a partida contra o Estudiantes com quatro cartões amarelos, aplicados a Gonzalo Plata, Samuel Lino, Saul Niguez e Bruno Henrique.
De acordo com o regulamento da Conmebol, cada cartão amarelo resulta em uma multa de 500 dólares para o clube, dessa forma, o Flamengo será multado em 2000 mil dólares (R$ 10.654 na cotação atual) pelas infrações.
Reação do Flamengo
Antes da punição de Plata ser retirada, o Flamengo pretendia enviar uma comitiva à sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, para apresentar queixa formal contra Andrés Rojas e tentar reverter a expulsão, já que o clube se sentiu prejudicado pela arbitragem.
Mais cedo nesta sexta-feira (19), a Conmebol divulgou o áudio com a análise do árbitro de vídeo sobre o lance polêmico que resultou na expulsão do atacante. No início do vídeo, a entidade máxima do futebol sul-americano faz uma espécie de mea culpa com relação ao lance.
“No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro tira a bola e, posteriormente, o defensor do Estudiantes chuta a sola de Plata e ambos caem no chão. Não configura infração do atacante. O árbitro sanciona incorretamente o jogador do Flamengo por duplo cartão. De acordo com o protocolo VAR, o VAR só pode interferir em quatro ações: gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade. Como não configura nenhum dos casos, o VAR não pode interferir.”
Outras polêmicas de artbitragem
Além do cartão vermelho, a arbitragem de Andrés Rojas também foi criticada pelo Rubro-Negro por outros lances. O clube carioca reclama de um pênalti sofrido por Samuel Lino, infrações invertidas e cartões amarelos inusitados.
No fim, o Flamengo sofreu um gol após a expulsão de Plata e, mesmo vencendo o Estudiantes por 2 a 1, saiu de campo na bronca. O jogo de volta será disputado na próxima quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), em La Plata.
Veja a nota do Flamengo na íntegra
O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores.
Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina.
CBF e FFAC promovem capacitação para treinadores de base
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação de Futebol do Acre (FFAC) começaram a promover nesta sexta, 19, na sede da FFAC, um curso de capacitação para treinadores das categorias de base do Estado. 41 professores e treinadores dos principais clubes e escolinhas de Rio Branco participam da qualificação até domingo, 21.
“A federação vai exigir capacitação dos treinadores de base para as competições a partir de 2026. Vamos promover mais um curso no primeiro semestre do próximo ano e essa será a última oportunidade de qualificação. Precisamos melhorar a formação dos nossos atletas e esse é um passo importante”, afirmou o presidente da FFAC, Adem Araújo.
Primeiro Estado
Segundo Adem Araújo, o Acre inaugura esse trabalho nas categorias de base com apoio da CBF.
“A federação não dispensa as qualificações oferecidas pela CBF. Os nossos profissionais estão recebendo uma excelente oportunidade”, declarou Adem Araújo.
Principais treinadores
Alguns dos principais treinadores da base no Estado estão na primeira turma para qualificação.
“Temos uma grande oportunidade. O mais importante vai ser trabalhar melhor com os garotos”, declarou o treinador do Furacão do Norte, Bruno Melo.
Luiz Antônio Jerônimo intensifica preparação visando Pan Pacífico e Brasileiro
O atleta Luiz Antônio Jerônimo intensificou a preparação visando à disputa do Pan Pacífico em Cochabamba, na Bolívia, e o Campeonato Brasileiro Infantil, no Rio de Janeiro, torneios programados no mês de novembro.
“O Luiz vem realizando oito sessões de treinamentos por semana e mais trabalho físico e a recuperação na fisioterapia. São dois torneios de alto nível e a meta é chegar para lutar por medalhas”, declarou o técnico da AABB, professor Hélio Guimarães.
Plano de trabalho
O presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FFAC), professor Ricardo Sampaio, elaborou um plano de trabalho e apresentou na Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) para garantir apoio ao atleta nas duas competições.
“O Luiz vai disputar o Pan Pacífico pela Seleção Brasileira e o Brasileiro é mais uma competição importante. Esses dois eventos fecham a temporada e o pódio é a meta”, afirmou Ricardo Sampaio.
Atacadão do Celular terá que indenizar cliente por exposição em rede social
A 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) decidiu, por unanimidade, manter a condenação da empresa varejista Loja Atacadão do Celular Ceará, do empresário Jefferson Rodrigo, que publicou nas redes sociais a imagem, a voz e parte da conversa de um cliente sem autorização prévia. A decisão determina o pagamento de R$ 5 mil por danos morais ao consumidor. O acórdão foi publicado na edição nº 7.862 do Diário da Justiça, na quinta-feira (18).
O relator do processo, juiz Danniel Bomfim, destacou que ficou comprovado o caráter ofensivo da publicação, com base em prints, boletim de ocorrência e depoimentos anexados aos autos. Segundo o magistrado, os direitos à imagem e à honra não podem ser violados sob a justificativa de liberdade de expressão.
O juiz também ressaltou que a empresa desrespeitou o exercício regular do direito de informação ao expor o cliente de forma pejorativa. Ele frisou que existem meios adequados para defesa da reputação comercial, como recorrer ao Procon ou ao próprio Judiciário.
Em decisão colegiada, a 1ª Turma Recursal entendeu que a divulgação de vídeo com voz, imagem e conversa privada de consumidor, sem consentimento e em tom depreciativo, caracteriza violação aos direitos da personalidade e gera dever de indenizar, conforme o artigo 186 do Código Civil.
