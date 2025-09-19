Flamengo: Conmebol retira expulsão de Plata na Libertadores

Atacante está liberado para disputar o jogo de volta das quartas de final da competição contra o Estudiantes

A Conmebol decidiu retirar a punição de Gonzalo Plata, do Flamengo, que foi expulso na partida contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores, em um lance polêmico revisado pelo VAR.

Com isso, Plata, que foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, está apto a atuar no jogo de volta do duelo, que será na próxima quinta-feira (25), na Argentina. A informação foi confirmada pelo próprio Flamengo em comunicado oficial.

Mesmo com a retirada do segundo cartão amarelo, que fez com que o jogador fosse expulso, a primeira advertência, recebida ainda no primeiro tempo do jogo, segue válida. Ou seja, o Flamengo terminou a partida contra o Estudiantes com quatro cartões amarelos, aplicados a Gonzalo Plata, Samuel Lino, Saul Niguez e Bruno Henrique.

De acordo com o regulamento da Conmebol, cada cartão amarelo resulta em uma multa de 500 dólares para o clube, dessa forma, o Flamengo será multado em 2000 mil dólares (R$ 10.654 na cotação atual) pelas infrações.

Gonzalo Plata faz falta dura, recebe segundo amarelo e deixa Flamengo com um a menos Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts Atalhos de Teclado Shortcuts Open/Close / or ? Reproduzir/Pausar Espaço Aumentar o Volume ↑ Diminuir o Volume ↓ Adiantar → Retroceder ← Legendas Ativar/Desativar c Tela Cheia/Sair da Tela Cheia f Desativar Som/Ativar Som m Decrease Caption Size – Increase Caption Size + or = Adiantar % 0-9

Reação do Flamengo

Antes da punição de Plata ser retirada, o Flamengo pretendia enviar uma comitiva à sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, para apresentar queixa formal contra Andrés Rojas e tentar reverter a expulsão, já que o clube se sentiu prejudicado pela arbitragem.

Mais cedo nesta sexta-feira (19), a Conmebol divulgou o áudio com a análise do árbitro de vídeo sobre o lance polêmico que resultou na expulsão do atacante. No início do vídeo, a entidade máxima do futebol sul-americano faz uma espécie de mea culpa com relação ao lance.

“No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro tira a bola e, posteriormente, o defensor do Estudiantes chuta a sola de Plata e ambos caem no chão. Não configura infração do atacante. O árbitro sanciona incorretamente o jogador do Flamengo por duplo cartão. De acordo com o protocolo VAR, o VAR só pode interferir em quatro ações: gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade. Como não configura nenhum dos casos, o VAR não pode interferir.”

Outras polêmicas de artbitragem

Além do cartão vermelho, a arbitragem de Andrés Rojas também foi criticada pelo Rubro-Negro por outros lances. O clube carioca reclama de um pênalti sofrido por Samuel Lino, infrações invertidas e cartões amarelos inusitados.

No fim, o Flamengo sofreu um gol após a expulsão de Plata e, mesmo vencendo o Estudiantes por 2 a 1, saiu de campo na bronca. O jogo de volta será disputado na próxima quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), em La Plata.

Veja a nota do Flamengo na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores.

Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina.