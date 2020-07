O Flamengo concluiu a negociação e já tem o substituto de Jorge Jesus

Com IG

O Flamengo chegou a um acordo com o substituto de Jorge Jesus. O escolhido trata-se de Domènec Torrent , de 58 anos e que estava sem clube.

Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do Rubro-Negro, já acertaram as bases salariais com o espanhol, que assinará contrato válido até o fim de 2021 nesta quinta-feira. A informação inicial foi publicada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, no portal “UOL”.

A dupla de dirigentes chegou a Girona, na Espanha, nesta quarta à noite (por volta das 20h, horário local), mas, por conveniência, optou por oficializar a contratação amanhã (30). Antes, as partes já haviam se encontrado em Madri, no último sábado, e seguiram trocando informações e em contato.

Torrent chegará ao Flamengo com dois nomes garantidos para formar sua comissão técnica no Rio: o auxiliar Jordi Guerrero e o analista de desempenho Jordi Gris, que fala português. Mais profissionais devem ser confirmados em breve – como para a preparação física.

CONHECIMENTO DE FLAMENGO

O último clube que Torrent foi o New York City FC, da MLS (entre 2018 e 2019). A sua projeção no futebol ocorreu ao lado de Pep Guardiola, de quem foi auxiliar técnico no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.

Antes livre no mercado, Domènec Torrent já havia afirmado, em entrevista ao jornalista italiano Gianluca Di Marzio, que conhece com profundidade os jogadores do Flamengo:

– Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano. Conheço perfeitamente a equipe que eles (Flamengo) têm – falou, antes de salientar:

– Também leio os jornais, sei dos rumores, mas não fui contactado diretamente. Na América do Sul, tenho um colaborador de confiança, que me advertiu que poderia haver interesse da parte deles. Mas até hoje não falei com ninguém. A minha prioridade é treinar um grande clube. O Flamengo é um dos maiores ao redor do mundo – falou, contando com o “aval” de Guardiola.

ELOGIOS DE RAFINHA

Rafinha trabalhou com Torrent nos tempos de Bayern de Munique. O lateral-direito do Flamengo, um dos líderes do elenco, rasgou elogios a Torrent:

O Dome, eu falo até assim porque eu tenho uma intimidade legal com ele. Foram três anos que trabalhamos juntos no Bayern, depois ele foi para o City com o Pep (Guardiola).

É aquela história, ele é da escola do Cruyff, né? É um cara que sabe tudo mais um pouco de bola. No Bayern os treinamentos quem dava era ele, o Guardiola ficava só corrigindo e tal.

É um cara que dispensa comentários, eu conheço bem e falar com propriedade porque é um cara com quem eu trabalhei, não só eu, né? Ele fez muita gente no Bayern crescer muito. E agora ele está de primeiro treinador, aí não tivemos mais contato. Mas o tempo que trabalhamos juntos dispensa comentários – falou o camisa 13, em entrevista ao canal “ESPN Brasil”.

Torrent embarcará no Brasil nas próximas horas, possivelmente até sexta, ainda sem data confirmada para iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu. Maurício Souza, técnico do Sub-20, está no comando interino, por ora. A estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro será dia 9 de agosto, às 16h, contra o Atlético-MG, no Maracanã.

Comentários