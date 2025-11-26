FJJAC faz avaliação positiva da realização do Campeonato Estadual

A Federação de Jiu-Jitsu do Acre (FJJAC) promoveu nesse fim de semana, no ginásio Álvaro Dantas, o Campeonato Estadual 2025. 488 atletas, nos naipes feminino e masculino, disputaram a competição em 190 categorias.

“Conseguimos aumentar o número de categorias e também de atletas. O jiu-jitsu acreano vem crescendo tanto no número de atletas quanto na qualidade técnica e isso é muito importante para o nosso esporte”, afirmou o presidente da FJJAC, professor Magno França.

25 equipes

Segundo Magno França, 25 equipes participaram do Estadual e esse também é um número expressivo.

“As academias estão se organizando cada vez mais e isso é importante para elevar o nível dos alunos e atletas. O jiu-jitsu é um esporte e por isso tivemos muitas famílias no Álvaro Dantas prestigiando a competição”, avaliou o professor Magno França.

Classificação final

1º Atitude Jiu-Jitsu Acre

2º Gracie Barra Acre

3º Escola Leão Dourado (Brasileia)

