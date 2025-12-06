FJEAC promove 22º Campeonato Estadual no Álvaro Dantas

A Federação de Judô do Estado do Acre (FJEAC) promove neste sábado, 6, a partir das 8h30, no ginásio Álvaro Dantas, o 22º Campeonato Estadual. 60 atletas estão confirmados na competição.

“Vamos ter todas as categorias em disputa no Estadual. Realizar o evento significa muito e esse torneio vai fechar a temporada de 2025”, declarou o presidente da FJEAC, Lamarck de Souza.

Competições nacionais

Lamarck de Souza espera ter o maior número de atletas disputando as competições nacionais em 2026 e por isso os resultados do Estadual podem valer como seletivas.

