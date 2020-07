Postos de combustíveis de Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Sena Madureira e Rio Branco foram alvos de uma fiscalização conjunta do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) e Ministério Público do Acre (MPAC).

A ação contou com a participação de agentes da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem).